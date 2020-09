Autoridades en salud de Chuquisaca piden a políticos y ciudadanía respetar medidas de bioseguridad

Fuente: Radio Fides

El jefe de la Unidad de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes) Chuquisaca, Jhonny Camacho, solicitó ayer a la población y a los políticos en campaña, no bajar la guardia y cumplir con las medidas de bioseguridad para evitar más contagios de Covid-19.

“Para todos, para los que hacen campaña, para los que no hacen campaña, para la gente que va al mercado, para todos definitivamente, no podemos descuidarnos, el Covid está presente (…) el llamado es para que no bajemos la guardia”, sostuvo.

Con el inicio de la época de las campañas electorales, en los últimos días se logró evidenciar importantes concentraciones de gente donde políticos y militantes pasan por alto algunas de las medidas de bioseguridad establecidas para evitar la propagación de la pandemia.