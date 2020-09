Bersatti: El entorno oscuro de Evo sigue dominando al MAS

Freddy Bersatti fue el primer comandante de las Fuerzas Armadas (FFAA) de la era Evo Morales en 2006. Luego, el general fue cercano del expresidente, por lo que llegó a ser senador, cónsul en Chile y encargado de Negocios de Bolivia en EEUU. Hoy, ya en el retiro, el exjefe militar lanza duras críticas contra el “entorno oscuro” que “secuestró el proceso de cambio” y convirtió al Movimiento Al Socialismo (MAS) en un partido terrorista y fraudulento.

El general asegura, en entrevista con Los Tiempos, que este entorno sigue vigente y maneja los hilos del MAS desde el exilio en Argentina y desde su asilo en la embajada de México. Este grupo “oscuro” está compuesto por los exministros Juan Ramón Quintana Taborga y Héctor Arce Zaconeta (asilados en la embajada), el exvicepresidente Álvaro García Linera y el hermano de éste, Raúl García Linera (ambos en Argentina).

Todos estos detalles están en su libro Los cuatro del poder oscuro del entorno. Proceso de cambio secuestrado. Una visión crítica desde el interior del MAS. Obra que, por cierto, está a punto de acabarse en las librerías.

“El jefe era (Álvaro) García Linera, él se rodea de tres colaboradores incondicionales, para controlar le Gobierno. Quintana era el del manejo, de control de todo lo que es el aparato del Estado. Arce era el encargado de controlar la justicia para utilizarlo como un instrumento político y Raúl (García) Linera era el encargado de controlar a la oposición y promover conflictos”, detalló.

Bersatti relata que fue parte del proceso de cambio y no del MAS, y aseveró que siempre tuvo choques con el “entorno oscuro”.

“Esos cuatro secuestraron al Gobierno y a las organizaciones sociales. Eran ávidos de riqueza y poder”, dijo.

Su libro hace un repaso a varios temas polémicos: menciona las “falsas nacionalizaciones” de los hidrocarburos, el caso Quiborax, señala a otras personas que eran miembros de menor rango del entorno oscuro, sobre todo incondicionales de García Linera, entre ellos la exministra Gabriela Montaño.

También menciona el uso discrecional de recursos de la cooperación venezolana, “que llegaron al país, pero nunca fueron entregados”.

Otro de los puntos críticos de su obra es que el actual candidato a la Presidencia por el MAS, Luis Arce, “fue parte del fraude del 20 de octubre” de 2019, y tiene datos de “cómo convirtieron el palacio de Gobierno en un centro de planificación de seis atentados”.

Este entorno “oscuro”, según Bersatti, ya no controla las FFAA, pero sí maneja al MAS.

“En las FFAA ya no tienen poder, (del Alto Mando) para abajo nunca estuvieron de acuerdo con Evo Morales, pero sí lo que controla Evo es todavía al MAS, la mayoría de los (actuales) candidatos son de ese entorno radical corrupto, de manera que si gana las elecciones, empezando por (Luis) Arce, que no ha roto el cordón umbilical con García Linera, vamos a tener lo mismo”, dijo.

Por ello, aseveró, el MAS debería expulsar a todos los “corruptos y terroristas”, pero como eso no sucedió, entonces “lo mejor es que la población se una en un voto útil para que no se instale una dictadura”. Bersatti asegura que David Choquehuanca “no es de ese grupo corrupto”, pero que si gana el MAS, “él no va a gobernar; va a mandar Luis Arce”.