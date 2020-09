Canciller Longaric: Bolivianos en Argentina, España y Brasil piden cambio de funcionarios designados por el TSE del gobierno de Evo

La canciller Karen Longaric, en una entrevista exclusiva con el portal de noticias eju.tv se refirió a la preocupación de los residentes bolivianos en otros países por el voto en el exterior. También pidió al Gobierno argentino que «reconduzca» las relaciones con Bolivia.

Cecilia Dorado N./eju.tv

La preocupación por el voto en el exterior ya llega a tres países. Los bolivianos residentes en Argentina, España y Brasil han solicitado a la Cancillería de Bolivia el cambio de funcionarios designados por el gobierno del expresidente Evo Morales y que tendrán en sus manos la organización de las elecciones generales del 18 de octubre. Así lo confirmó la canciller Karen Longaric, en una entrevista exclusiva con el portal de noticias eju.tv.

Esa preocupación ya fue puesta en conocimiento del Tribunal Supremo Electoral (TSE), toda vez que es la instancia que debe decidir si cambia o no a este personal.

Longaric también se refirió a la situación de la pandemia en los países donde deben sufragar los bolivianos y, aunque no descartó que se suspenda la elección en alguno de estos, aclaró que la decisión final está en manos del TSE.

Con relación al asilo de Evo Morales en Argentina, la canciller espera que el Gobierno argentino «reconduzca» sus relaciones con Bolivia en el marco del «respeto mutuo» y que al menos «prohíba» a Evo Morales que haga «manifestaciones, expresiones o convocatorias a la confrontación entre bolivianos y a perturbar el orden constitucional boliviano».

¿Qué trabajo están realizando las representaciones diplomáticas de Bolivia en los diferentes países con miras a las elecciones generales?

Nuestros consulados y embajadas han enviado notas a las autoridades de los países donde están representando y donde se celebran las elecciones bolivianas para que nos autoricen la realización de dichas elecciones y para que nos doten de recintos electorales, para que tengan esa gentileza, porque no es su obligación. Sin embargo, hasta la fecha no hemos recibido respuesta alguna y consideramos que los países aún están evaluando cuál es el comportamiento del Covid-19 para ver si autorizan la realización de las elecciones o no. Eso en realidad depende de las autoridades de cada país y Cancillería únicamente coordina estas peticiones que hace el TSE y las transmite a las autoridades extranjeras.

Cancillería no organiza, no supervisa absolutamente nada, es el TSE el órgano independiente que organiza las elecciones en el extranjero.

De acuerdo a los reportes preliminares que usted tiene ¿en qué países está más complicada la situación por la pandemia?

No puedo decirle en qué países está más complicada, pero sí decirle que Argentina, Perú y Chile aún mantienen algunas medidas rígidas, por eso debemos tener paciencia y esperar las respuestas. Por otra parte, Argentina, España y EEUU han tenido flexibilizaciones en la cuarentena, pero de todas maneras están prohibidas las aglomeraciones de gente. Tenemos que tener paciencia y esperar la respuesta de dichas autoridades.

Entonces ¿aún está abierta la posibilidad de que en algunos de esos países no se realicen las elecciones?

No sé, no puedo decirle eso, porque no es competencia del Poder Ejecutivo determinar si van a haber elecciones o no, eso es competencia del Poder Electoral, el TSE, y ellos serán los que en última instancia tomen decisiones.

¿Hasta cuándo existe el plazo para recibir las respuestas de los países?

No se nos ha comunicado desde el TSE cuál es el plazo que tenemos para que nos confirmen desde los respectivos países si nos van a autorizar o no, eso debe informarnos el TSE.

La Cámara de Senadores ha anunciado que la va a convocar para que explique qué está haciendo el Gobierno de Bolivia para preservar el derecho al voto en el exterior, ¿usted va a acudir?

No me ha llegado ninguna invitación. Claro que sí voy a acudir, pero eso no es competencia de la Cancillería y el mismo Poder Legislativo sabe que las funciones de cada uno de los poderes están claramente delimitadas y no es mi función determinar nada relativo a las elecciones nacionales, ni en Bolivia ni en el extranjero.

¿Cree que debe haber cambio de funcionarios electorales designados por el TSE en el anterior Gobierno en los consulados y embajadas para garantizar la transparencia del voto en el exterior?

Bueno, eso es lo que nos han pedido nuestros compatriotas en el exterior, han enviado notas a Cancillería, han llamado expresando su preocupación porque el TSE no ha hecho cambios, no ha cambiado a los funcionarios que han sido designados por el anterior Tribunal Electoral, entonces nosotros hemos transmitidos esas preocupaciones el TSE.

Quiero insistir en que Cancillería simplemente tiene el rol de coordinar las políticas o las decisiones del Gobierno boliviano frente a las autoridades extranjeras.

¿En este caso en Tribunal Electoral tendría que decidir si se cambia o no a los funcionarios?

Claro, absolutamente. Es el Tribunal Supremo Electoral (TSE) el órgano competente para determinar todas las acciones relativas a las elecciones bolivianas, tanto en territorio nacional como en territorio extranjero.

¿Desde qué países ha recibido esa solicitud de cambio?

Desde España han manifestado su queja los ciudadanos bolivianos residentes en ese país, expresando su preocupación porque continúan siendo los mismos funcionarios del órgano electoral que designó el anterior Gobierno y el anterior TSE. Esa preocupación nos han hecho llegar desde España, desde Argentina y Brasil. No tengo el número de funcionarios en total, pero en cada país varía.

DENUNCIAS CONTRA MORALES

En torno al caso del expresidente Evo Morales, el Procurador del Estado ha llevado la denuncia ante el tribunal de La Haya y usted a anunciado que hará la denuncia ante la ONU y la OEA, ¿será entonces la justicia internacional emita un fallo sobre este tema? ¿Hay dudas de que la justicia en Bolivia obre correctamente?

Bueno, es un ámbito totalmente diferente. El ámbito de la Corte Internacional (de La Haya) es una jurisdicción internacional. Lo que Cancillería ha hecho es llevar una queja ante el secretario general de NNUU y ante el secretario general de la OEA sobre la intromisión de Argentina en la política interna boliviana, es una protesta nuestra, no es la apertura de un proceso.

Entonces, ¿se espera una condena por parte de la comunidad internacional en torno al caso de Evo Morales?

Insisto en esto, la comunidad internacional no expresa una condena a través de una resolución, simplemente Cancillería ha elevado una queja ante las secretarías generales de la ONU y de la OEA por la injerencia del Gobierno argentino en los asuntos internos de Bolivia, ese es un tema. Otro tema son los delitos por los cuales la Procuraduría del Estado lo está demandando a Evo Morales ante la Corte Internacional de La Haya, es muy diferente. Uno es el ámbito de los estados y el otro es el ámbito de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional que puede sancionar a personas que han cometido delitos de lesa humanidad, delitos de genocidio, de agresión y delitos de guerra.

¿Qué consecuencias podría tener en la relación bilateral la actitud del Gobierno argentino sobre el asilo de Evo Morales?

Esperemos que se reconduzcan las relaciones en el marco del respeto mutuo a la libre determinación de nuestras políticas internas, es decir, confiamos en que Argentina va reconducir su política respecto a Bolivia y va a respetar nuestras decisiones internas. Esperamos fortalecer las relaciones en el marco del respeto recíproco.

¿Usted considera que el Gobierno argentino debe tomar algunas acciones en torno al caso de Evo Morales, como la expulsión, por ejemplo?

Mínimamente tiene que prohibirle hacer manifestaciones, expresiones, convocatorias a la confrontación entre bolivianos y a perturbar el orden constitucional boliviano, porque un asilado o un refugiado está prohibido de emitir declaraciones políticas que pongan en peligro la democracia del país de origen.

APERTURA DE LA FRONTERA ÁREA

A propósito de la apertura de la frontera aérea, ¿qué pasará con los vuelos solidarios?

En caso de que existieran más vuelos solidarios, Cancillería los va a seguir apoyando porque en realidad no somos nosotros los que determinamos la existencia o fluidez de los vuelos solidarios. Estos vuelos dependen también del Estado al que van o del que parten esos vuelos y nosotros vamos a seguir apoyando cuantas veces sea necesario.

En lo que respecta a las líneas aéreas nacionales, ya se han iniciado los vuelos libres (comerciales) a Miami y a Madrid, yo pienso que las líneas aéreas seguirán aumentando los lugares de destino.