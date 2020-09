Canciller señala que Rodríguez Veltzé no entrega «información reservada»

Nacional

jueves, 3 de septiembre de 2020

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital / La Paz

La canciller Karen Longaric sostuvo este jueves que el exagente de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, Eduardo Rodríguez Veltzé, no entrega la “información reservada”, al parecer documentos de la demanda marítima, cuyo fallo fue adverso al país, y de la defensa de las aguas del Silala, desde noviembre de 2019, cuando renunció y abandonó el país el expresidente Evo Morales.

“(Hay) incumpliendo de deberes, de quedarse con información reservada y no entregar a la Cancillería, él no tiene que pedir permiso para entregar ese informe, él tiene que ir (a la Cancillería) y entregar ese informe, tiene la obligación de entregar ese informe, él no tiene ningún estatus especial”, afirmó a la red Unitel, la ministra de Relaciones Exteriores.

Rodríguez Veltzé fue nombrado como agente boliviano ante la CIJ el 3 de abril de 2013 para que represente a Bolivia en la demanda marítima contra Chile, cuyo fallo fue contra el país, pues el 1 de octubre de 2018 la Corte Internacional de Justicia determinó que el gobierno chileno no tiene la obligación de negociar con el país para una salida soberana al mar.

En junio de 2016, Morales también nombró al exagente boliviano en La Haya para la defensa de la contrademanda por las aguas del manantial Silala, cuya demanda fue presentada por Chile en ese mes para que declare que el Silala -ubicado en el cantón Quetena Chico del departamento de Potosí- es un río de curso internacional.

Longaric, que está al frente de la Cancillería desde noviembre de 2019, dijo que el exagente boliviano no necesita entregar la información necesariamente a su autoridad sino a un director o viceministro. “Él (Rodríguez Veltzé) tiene la obligación de dar ese informe a la Cancillería y tiene la obligación de presentarse en Cancillería ante un director, ante un viceministro o ante la canciller, depende de si yo tengo tiempo para recibirlo o no, y tiene que prestar toda esa información”, dijo.

La ministra de Relaciones Exteriores aseguró que “él (exagente ante la CIJ) está faltando a su obligación de funcionario público de informar todo lo que aconteció durante su gestión (2013-2019) y eso también merece una llamada de atención y no sé qué otras medidas que podrá analizar la junta de procesos de la cancillería boliviana”.

Rodríguez Veltzé, que fue presidente de Bolivia, entre el 9 de junio de 2005 y el 22 de enero de 2006, habría buscado agendar sin éxito con alguna autoridad del Ministerio de Relaciones Exteriores, para entregar la información oficial, en los últimos en los casi diez meses después del cambio de gobierno.