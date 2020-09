Candidato a senador: Dirigente acusado de desfalco en Fondo Indígena es el reemplazante de Diego Pary

Fuente: El Deber Marco Antonio Chuquimia Huallpa

La lista de senadores del MAS en el departamento de Potosí fue modificada luego que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) inhabilitara al ex canciller Diego Pary en febrero de este año. Según la última nómina presentada al ente electoral, el reemplazante del exdignatario es el dirigente Hilarión Mamani, que tiene una denuncia dentro el caso Fondo Indígena.

“Hilarión Mamani, recibió en una cuenta del Banco Unión 600.000 bolivianos para el proyecto ‘Apoyo y Fortalecimiento de la Gestión de Proyectos de la CONAMAQ’. La transferencia se aprobó el 3 de septiembre de 2014”, reseña el libro “Fondo Indígena, la gran estafa” de Manuel Morales Álvarez.

Según la compilación, el 14 de febrero de 2014 hubo una reunión en el ministerio de Desarrollo Rural donde participaron, Nemesia Achacollo (ministra de Desarrollo Rural), Damián Condori (CSUTCB), Ever Choqueuanca (Interculturales), Hilarión Mamani (Conamaq), Felipa Huanca (Bartolinas), Juanita Ancieta (Bartolinas), Rosendo Alpire (CPESC), Melva Hurtado (CIDOB), Julián Torrico (APG) y Bertha Bejarano (CPEM-B). En ese encuentro se aprobaron varios desembolsos y Mamani recibió la autorización para el desembolso de los Bs 600.000

El aludido admitió la existencia del proyecto, en contacto telefónico dijo que hay apertura y cierre del proyecto y que no existe ninguna observación al certificado de solvencia fiscal que le emitió la Contraloría General del Estado (CGE).

“Todo se ha cumplido, no tenemos ninguna deuda ni proceso, se ha cerrado y la auditoría seguramente trabajará en este caso. El tema del Fondo Indígena ya se ha cerrado, se demostró que no hubo malversación de fondos, se ha ejecutado transparentemente”, dijo el ex ejecutivo del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyo (Conamaq).

Pero los propios dirigentes campesinos desautorizaron esas declaraciones e informaron que mañana se realizará una asamblea en la ciudad de El Alto donde analizarán todas las candidaturas y saldrán aquellas que no tuvieron el consenso de las bases.

Mientras los representantes legales de Evo Morales presentaron un recurso de amparo constitucional contra la inhabilitación del expresidente, Diego Pary decidió alejarse de la candidatura y se refugió como funcionario de la Vicepresidencia del Estado.

Pary

Para Hilarión Mamani, la inhabilitación del excanciller ya no debería tomarse en cuenta porque hay una decisión del TSE y también las organizaciones de Potosí decidieron respaldarlo para que sea el primer senador por ese departamento.

“Nosotros fuimos nominados por las bases, el caso del compañero Pary ya fue definido por el Tribunal y hay un fallo, vamos a reemplazar con apoyo de las organizaciones y las cooperativas mineras, ahora justo estaba en reunión con ellos”, dijo el controvertido dirigente.

De acuerdo con las listas a las que accedió EL DEBER, en Potosí hubo dos reemplazos, Hilarión Mamani a primer senador, en reemplazo de Diego Pary y luego la tercera senadora suplente, Margarita Zenón Villca fue reemplazada por Hilda Vega Rocha.