Caranavi: Concejales del MAS son acusados de estafa por una deuda de Bs 95 mil

Concejales del Movimiento Al Socialismo (MAS) son acusados de estafa por una deuda de Bs 95 mil que habrían contraído, por la compra de material electoral, durante las elecciones municipales del año 2015 en el municipio de Caranavi.

Fuente: eldia.com.bo

“Hasta la fecha, a la señora Estefa A. le deben 95 mil bolivianos”, informó a Urgente.bo una fuente allegada a la alcaldía de Caranavi.

Producto de estas acusaciones, en la víspera, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, remitió a la presidenta del Concejo Municipal de Caranavi, Wilma Palacios, a sus dependencias tras que fuera increpada y acusada de estafa por la señora Estefa A. en puertas de la Casa Grande.

“Todos los concejales del MAS, para las elecciones del 2015, habrían solicitado banderas, poleras, gorras y todo ese aspecto, donde se habría realizado una suma de 95 mil bolivianos y por el cual en diferentes oportunidades habría hecho conocer la señora (a los concejales) que se le cancele la deuda. Habría varias notas que se envió al Concejo Municipal”, añadió.

Asimismo, Estefa A. señaló que presentó una denuncia en la Policía de Caranavi en contra de los concejales del MAS para que se le cancela la deuda económica, sin embargo, los uniformados, en ese entonces, se negaron a intervenir en el conflicto económico.

“Cinco años se ha hecho la burla de mí. He denunciado en Caranavi, pero como estaban en el poder no he podido hacer nada, ahora ya no tiene poder, me tiene que pagar”, dijo la señora de la tercera edad a los efectivos policiales que se encontraban en inmediaciones de la Casa Grande.

Afligida y molesta, la señora acusó a Palacios de haberla estafado. “Te he rogado que me pagues poco a poco, ni así (me has pagado)”, subrayó.

Ante estas acusaciones, la concejala del MAS respondió: “esa señora es una maleante (sic)”.

Asimismo, la señora de la tercera edad apuntó a todos los concejales del MAS de Caranavi de no querer pagar su deuda y estafarla.

De acuerdo con los documentos, se conoce que la denunciante remitió una serie de solicitudes de pagos a los concejales Wilma Palacios, Moisés Marka y Lourdes Paricahua por material electoral entregado en las “Elecciones Municipales del 2015”.

Hasta la fecha, Estefa no recibió ni un solo pago por el servicio que prestó el año 2015. /Urgente