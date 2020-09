Cárdenas lamenta desinterés de los maestros para capacitarse en educación virtual

El Ministro de Educación Víctor Hugo Cárdenas lamentó este sábado el desinterés de los maestros en capacitarse en las cuatro modalidades de educación dispuestas por su despacho y anunció que retomará contacto con la dirigencia del magisterio para propiciar que hasta fin de año la totalidad de los maestros tengan cursos de capacitación.

“Debo decirles con el dolor en el corazón que todos los maestros en Bolivia aun no tienen la capacitación suficiente para encarar estas modalidades de educación (presencial, semipresencial, virtual y a distancia). En Bolivia hay más o menos 160.000 maestros, se ha inscrito a los cuatro cursos gratuitos 120.000, me sentí orgulloso, había interés”, dijo Cárdenas.

Sin embargo expresó su desencanto cuando supo que solo 48.000 acabaron el curso inicial de educación virtual. “Esto no está bien, así que estamos hablando con la confederación de maestros rurales y urbanos, cómo vamos a concluir hasta fin de año con todos los maestros capacitados. Y puedo decir a todo el país y Santa Cruz: no puede ser que durante este año no logremos que todos los maestros se capaciten no solo en el nivel inicial de educación virtual, sino en el nivel intermedio y avanzado”, aseguró.

El ministro estuvo en la ciudad de Santa Cruz para firmar un convenio con dirigentes de los pueblos guaraníes para desarrollar las cuatro modalidades de educación. Indicó que con la llegada del coronavirus al país, el sistema de educación a distancia con el apoyo de la radio y televisión, se construye en una alternativa a la educación presencial.

Sostuvo que en la modalidad de educación a distancia más que aprender de otros lugares, los bolivianos podemos enseñar lo que es educación a distancia. En ese sentido dijo que “IRFA, no lo digo aquí porque están sus representantes, es orgullo nacional; ya lleva 45 años en ese trabajo; en Sucre ACLO también tiene larga experiencia y en La Paz, radio San Gabriel y Erbol que ha nacido como Educación Radiofónica de Bolivia”.

Explicó que llegó al Ministerio en medio de la cuarentena y asumió el desafío de incorporar la educación virtual. Dijo que la firma del convenio es parte del objetivo de aplicar las cuatro modalidades de educación en los pueblos indígenas y anunció que tiene previsto firmar acuerdos en todos los departamentos del país.