Carlos Valverde, el indeciso: “Probablemente elija a Carlos Mesa, no sé si voy a votar por él»”

Carlos Valverde, el indeciso: “Probablemente elija a Carlos Mesa, no sé si voy a votar por Mesa”

Fuente: http://urbe.bo

Todas las encuestas difundidas han mostrado que hasta un 30% de los electores no tiene decidido por quién votará entre los candidatos a la presidencia.

Y entre los indecisos se pueden identificar líderes de opinión que todos los días hablan de candidatos y hacen análisis sobre las posibilidades de lo que puede ocurrir el 18 de octubre.

Carlos Valverde, que tiene una millonaria de audiencia entre redes sociales, radio y televisión, puso en evidencia este lunes que es uno de los indecisos en el programa Hablando Sin Filtro que conducen Daniel Castro y Samanta Flores en Marítima 100.9.

Samanta Flores y Daniel Castro iniciaron un nuevo programa radial Hablando Sin Filtro

Luego de una tertulia sobre el retorno de Valverde a la radio y a la televisión abierta, Daniel Castro abrió un diálogo sobre política. Aquí un resumen.

“Carlos, ¿aceptas críticas?, pregunta Daniel Castro (DC)

-Claro, por supuesto. No acepto la mala leche. El dicho dice que si hablan a tus espaldas es porque estás adelante. Si creo tener la razón, defiendo a muerte mi punto de vista. En eso soy cerrado, y lo puedo discutir tres días seguido- responde Carlos Valverde (CV).

DC. Hubo una crítica muy dura, te dijeron traidor (en referencia a una crítica por supuestamente no apoyar a Luis Camacho)

CV. A quién pude haber traicionado si no le prometí lealtad. Es una imbecilidad decirle traidor a alguien que no le prometió lealtad a nadie. Porque tiene que apoyar a su coterráneo, viejo, mi coterráneo es también Isaac Ávalos (dirigente del MAS), también a él. Nooo, tiene que ser al que ella quiere.

Usted no apoya a su paisano (hace referencia a los que lo critican), Evo Morales es mi paisano. Somos del mismo país, tendría que salir a apoyarlo. La señora (en referencia a la que lo tildó de traidor) es muy limitada y está fanatizada, entonces que le vas a…

DC. Entiendo que esa crítica, podría señalar que estás traicionando al modelo cruceño…

CV. La señora no sabe que es el modelo cruceño, yo te puedo garantizar que soy de los pocos, pocos de los últimos que sigue defiendo el modelo cruceño a muerte. Mi carta de ida y vuelta con Ronald MacLean (exalcalde de La Paz y exasesor de Luis Camacho) es una expresión.

Yo te desafío a que me digás cuál de los políticos cruceños ha hecho una defensa del modelo cruceño, de lo regional y el derecho político en los últimos cinco años, como hice en la carta a MacLean. Si hay uno, pero político, le pido disculpas, porque entre los intelectuales si han los que han defendido. El modelo cruceño hay que entenderlo para defenderlo. (Los políticos) No tienen una propuesta para Santa Cruz.

DC. Sos uno de los que dicen que hay que votar por quién te dé la gana, pero si votás por alguien que no tiene posibilidades… es como votar por el MAS

CV. No, no, como voy a votar por el MAS, haceme el favor. Si votás en blanco o nulo, al anular mi voto hago que aumente los otros votos. Como no van a nadie se reduce la divisoria. Por eso no voy a votar blanco o nulo, esta vez voy a votar por alguien. No sé todavía. Probablemente, probablemente elija a Carlos Mesa.

DC. Eso dicen muchas personas, incluso corrió meme con una frase falsa.

CV. No sé si voy a votar por Carlos Mesa, porque tengo una sensación que todavía no nos dicen nada que cambie o modifique el estado que tenemos. Estoy esperando que ellos nos digan, señores queremos cambiar esto, porque hay que destruir, hay que desarmar en 5, 7 años lo que deshicieron Evo Morales y sus amigos.

LOS IDAS Y VUELTAS SOBRE LUIS CAMACHO

En el diálogo radial vía plataforma digital entre Daniel Castro y Carlos Valverde se puso en tapete las críticas que este último hace al candidato presidencial de CREEMOS, Luis Fernando Camacho.

CV. Camacho cometió el error de usar los 21 días (de movilización y paro, que derivó en la caída del poder de Evo Morales) para poner a toda su gente en pegas y ser el dueño del poder. Y nosotros no estuvimos parados 21 días para que él se beneficie. Esa fue mi crítica, después de eso se desbocó y me pidió disculpa, pero ya estaba dicho.

Le contesté porque no va a poner en duda mi honorabilidad. Él intentó decir que yo había negociado con Evo Morales para volver a Bolivia después de mi salida a Argentina.

Si negocio o no negocio, son dos pesos a parte, dijo (por Camacho). Pensó que me iba a callar porque en ese momento era la estrella. A mí no importa que sea la estrella.

DC. Se parecen cuando se desbocan (lo compara con Camacho)

CV. Yo soy culto y soy leído, Luis Fernando Camacho no ha leído ni por la tapa un libro. Yo no te acepto que me comparés con él, por favor. Él debe tener su manera de querer a Santa Cruz, yo no le quito nada. Estoy escribiendo un libro sobre la rebelión de las pititas, el reconocimiento que le hago por el rol jugado en los 21 días, te garantizo que nadie se lo ha hecho como yo lo estoy haciendo, con razones y fundamento y con todo lo que te dé la gana. No le voy a quitar ninguno de sus méritos.

Lo malo fueron dos cosas: querer adueñarse del poder, poniendo tanto delincuente y todos salieron mal y decir papá habló con los militares y los policías, eso es un infantilismo que pudo echar por tierra todo lo conseguido con esfuerzo, sacrificio y exponiendo su propia vida. Hay cosas que no se dicen.

Tuve razón para criticarlo. Tengo buena relación con toda su familia, su hermano me invitó a su cumpleaños, no quise ir para no crear problemas. No tengo asuntos personales con él.

GENIO Y FIGURA

Daniel Castro, de Hablando Sin Filtro, lo definió como genio y figura, algunas veces muy grosero y soberbio. Le preguntó si su personaje no se comió a Carlos Valverde.

Valverde respondió a su estilo: “Soy lo que ven, no imposto absolutamente nada, por eso en algunos casos caigo mal en los medios. No me cambio de traje para estar en la radio, en la televisión o para escribir, que lo hago 40 años.

“Evito estar en público. Hago lo que me gusta, prefiero quedarme a leer, escuchar música. No me gusta el bolleo, que me reconozcan y me saquen foto. No porque me moleste, me da vergüencita”.

Valverde se declaró satisfecho por cómo le va en los medios y en las redes, tiene programa en radio Marítima y en la televisión abierta. “Ya me está entrando publicidad, no hay taxista que no me escuche en la radio. Y en las redes sociales tengo mucha suerte. En Facebook tengo 650.000 seguidores y en Twitter 360.000. Celebro, no me quejo. Volver a la radio y la televisión ha sido fantástico”.