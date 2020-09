Coimbra: “Veo en Camacho un hombre iracundo, dueño de la verdad absoluta, fuera de sus cabales y sin autocrítica”

El ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, respondió este viernes a las últimas afirmaciones del candidato de ‘Creemos’, Luis Fernando Camacho, quien, calificó como una “derrota” la renuncia de Jeanine Áñez.

Mediante su cuenta en Facebook, la autoridad del Ejecutivo consideró que el exlíder cívico cruceño se muestra actualmente como “un hombre iracundo, dueño de la verdad absoluta, fuera de sus cabales y sin autocrítica”, que por su “inmadurez” se “fue desmoronando”.

“La política es en todo, tiempo y espacio, sentido común, a veces se necesita ser bravucón y muchas otras no; la política se hace con responsabilidad y cautela (…) Espero que por el bien de la democracia y de lo que hizo, recapacite y cambie sus conductas”, acotó el ministro.

Esta jornada Camacho le lanzó varias preguntas a la mandataria: “¿Acaso no pedía el país que deje su candidatura y ella se aferró a esa ambición política, descuidando la salud de los bolivianos? ¿Acaso no le criticábamos que gaste millones de bolivianos diarios en propaganda de su candidatura mientras los médicos no tenían trajes de bioseguridad?”, dijo e incluso la responsabilizó de los muertos por falta de oxígeno, durante los días de bloqueo que protagonizaron los sectores afines al MAS.

Denunció que por cuidar su candidatura no defendió la vida de los bolivianos y cuatro decenas de personas perdieron la vida afectados por el Covid-19 ante la escasez de oxígeno que fue provocada por sectores afines al MAS

Sin embargo, a criterio de Coimbra, Áñez “dio una lección de madurez política, nos demostró que tiene visión de patria, que asumió la realidad y la enfrentó, no se encaprichó. Bajó su candidatura con dignidad, lo hizo por el objetivo mayor, por el que luchamos todos los bolivianos por 14 años”.

Finalmente, el titular de Justicia dijo sentirse orgulloso de ser amigo y trabajar junto a la presidenta, y lanzó una nueva pregunta al resto de los candidatos. “¿Ahora qué harán los otros?”, posteó.