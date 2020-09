Comunidad TLGB se pronuncia sobre declaraciones de Chi y pide que renuncie a su candidatura

Fuente: paginasiete.bo

El Colectivo TLGB (Transexuales, Lesbianas, Gays y Bisexuales) de Bolivia emitió un pronunciamiento para manifestar su rechazo y denunciar las afirmaciones del candidato a la presidencia Chi Hyun Chung (Frente Para la Victoria), quien aseguró -entre otras cosas- que un 90 % del sector está “metido en la prostitución”. El sector pidió la renuncia a su postulación.

“Ante las terribles aseveraciones expresadas por el ciudadano Chi Hyun Chung, candidato a la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, en una entrevista (…)Manifestamos nuestra indignación, absoluto rechazo y profunda preocupación por las constantes violaciones a los valores de dignidad, libertad, respeto, armonía, igualdad de oportunidades, equidad social y de género”, indicó el colectivo en un comunicado.

En una entrevista transmitida por Al Día, el candidato se refirió a la comunidad TLGB. “No estoy discriminado al sector, estoy hablando de que no corresponde generar una ideología de género como quiere promulgar Carlos Mesa, Añez. Esa es la cosa, ellos quieren aborto, quieren gestionar pedofilia, parafilia, todo ese tipo de relaciones anormales, no con los seres humanos, no con un fenómeno anormal, que es patológico. Ellos necesitan su correspondiente tratamiento psiquiátrico y de la misma manera, tal vez tratamiento social”, declaró.

“No estoy quitando sus derechos civiles, al tener voto y vida normal, excepto lo que significa matrimonio y adopción de niños”, acotó.

Además aseguró que un 90 % de la comunidad “está metido en la prostitución, (…) La persona normal no vive en la prostitución, es por algo y tienen un disturbio psicológico”, comentó que él conoce esta información por redes sociales.

Ante estas palabras, la comunidad TLGB pidió una sanción drástica para el pastor Chi Hyun Chung, “por la violación a los derechos amparados en por la Constitución Política del Estado”. Para respaldar su posición, citaron la CPE en sus artículos, 1, 2, 8, 9, 10, 13, 14 y 15.

Para concluir, el pronunciamiento de la comunidad TLGB resolvió cinco puntos: