Copa dice que ya se utilizó crédito del FMI y el Gobierno afirma que no

La presidenta del Senado Eva Copa (MAS) afirmó este miércoles que el Gobierno ya dispuso el crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) de 327 millones de dólares sin el aval del Legislativo y anunció proceso a las autoridades. El Ejecutivo respondió que el dinero se encuentra en una “cuenta especial”.

“Corresponde hacer un proceso por daño económico al país al ministro de Economía (Óscar Ortiz) y la Presidenta (Jeanine Añez) porque ella está autorizando estos ingresos. Nosotros estamos preparando toda la documentación porque no puede ser que los bolivianos paguemos intereses de un crédito que no sabemos dónde ha ido. Está en nuestro país, pero no sabemos en qué lo están gastando”, dijo Copa a los periodistas.

Denunció que el Estado ya pagó más de 1,6 millones de dólares de interés al organismo internacional. “El Gobierno de transición vulneró totalmente la Constitución en su artículo 322 porque este crédito ya está en nuestro país sin haber sido aprobado por la Asamblea y se pagó el interés de 1,6 millones cuando nosotros los bolivianos no conocemos dónde están esos recursos, por eso es necesario que se haga la fiscalización de esos recursos”, dijo.

El Gobierno solicita sin éxito al Legislativo, controlado por el MAS, desde el inicio de la vigencia de la emergencia sanitaria, la aprobación del crédito del FMI. Copa dijo que “este crédito no se va tocar en esta gestión ya está en nuestro país sin aprobar y ya se pagó interés de 1,6 millones de dólares”.

El ministro de Economía, Oscar Ortiz, afirmó este miércoles que los recursos del FMI, al que recurrió el Gobierno, están en una cuenta especial y no fueron utilizados. “Los recursos del FMI están en una cuenta especial y no se han utilizado por estas limitaciones de la Asamblea”, afirmó Ortiz, tras participar de una reunión informativa en la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados, en la que explicó el Plan de Reactivación de Empleo.

Sin embargo, Ortiz explicó que hay un “costo financiero” porque se traspasó los Derechos Especiales de Giro (DEG) al Banco Central de Bolivia (BCB). El DEG es una especie de divisa creada y utilizada por el FMI para que funcione como activo de reserva y como unidad de cuenta.

Dicho activo se asigna a los países miembros del FMI, de acuerdo con la cuota de acciones que cada uno tiene en la organización internacional. Precisó que el financiamiento del FMI no es un crédito y pertenece a un fondo en el que Bolivia hizo aportes, en anteriores gobiernos, para pertenecer a ese organismo y que ahora se solicitó su devolución, para atender la crisis económica que atraviesa el país por el coronavirus.

“Es algo que han hecho con 72 países en esta situación de emergencia y somos el único país que no viabilizó esos recursos”, señaló Ortiz y aseguró que la Asamblea Legislativa está causando un perjuicio al bloquear el proyecto de ley debido a que esto significa un costo financiero.