Costa: «La vuelta del fútbol debe ser después del congreso convocado en 30 días»

Campeones

viernes, 4 de septiembre de 2020

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

Después de la reunión de los dirigentes de los 14 clubes de la División Profesional, Fernando Costa, presidente de Always Ready, explicó anoche que el G-8 expuso la propuesta de que el “comité ejecutivo de la FBF llame a un congreso en un plazo no mayor a 30 días” para elegir al nuevo titular de la Federación Boliviana de Fútbol. El empresario aclaró que después se hablará del retorno del Apertura.

“Todavía no se logró consenso”, aclaró Costa, quien resaltó que se coincidió en que el reemplazante de César Salinas (+) debe ser de la División Profesional. “El grupo de los ocho vemos como única salida a que apelando al artículo 27, numeral 5 de Estatuto de la federación, que le da potestad al comité ejecutivo para llamar a un congreso en un plazo no mayor a 30 días, se puede definir quién será el sucesor y darle estabilidad a la federación y sea este presidente que convoque al consejo de la División Profesional, en el que se tomen decisiones en cuanto al retorno del fútbol, derechos televisivos, etc. Esto como propuesta del G-8, que no se logró un consenso, todavía”, insistió.

Costa apeló al artículo 27 referido al vicepresidente, funciones y atribuciones que en el numeral 5 que precisa que: “En caso que ninguno de los vicepresidentes asumiera el cargo, el comité ejecutivo deberá convocar a un congreso en un plazo no superior a 30 días calendario para que proceda a la elección de un nuevo presidente que desempeñará sus funciones hasta la finalización del mandato vigente”.

Según Costa, “como bloque de los ocho vemos que apelando a ese artículo esto se puede resolver en un plazo no mayor a los 30 días. Sabemos que la justicia boliviana está dando reconocimiento al señor Robert Blanco y Conmebol estaría dando reconocimiento al señor Marco Rodríguez. En base a esa incertidumbre que ha generado ambas posiciones, es necesario que tengamos la capacidad, de resolver esto en un congreso. Los problemas son muy urgentes, se está generando una inestabilidad y preocupa”.

Regreso del fútbol

“Hay una intención de que regrese el fútbol, pero primero tenemos que solucionar el problema de la federación”, adelantó Costa.

Como el retorno del torneo Apertura debe ser tratado en una reunión de consejo de la División Profesional, para Costa, esa opción es una misión imposible. “Si la reunión es convocada por Rodríguez, no se contará con la asistencia de seis clubes y si convoca Blanco, no irán ocho. Eso genera incertidumbre y profundiza la crisis. No se tomará esas decisiones. Es por ello que como bloque de ocho vemos como única salida llamar a congreso”, resaltó.