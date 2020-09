Covid-19: Pasajeros lamentan que el transporte público cumpla a medias los límites de capacidad y las medidas de bioseguridad

En Santa Cruz de la Sierra las ‘horas pico’ son cruciales. La gente teme contagiarse y, en algunos casos, prefieren salir más tarde para no encontrar micros llenos

«Los micreros de mi zona no están cumpliendo para nada con las condiciones que se pusieron para su circulación. Suben pasajeros sobrepasando la capacidad que se les dio y transportan personas sin ningún tipo de protección. Sus frascos de alcohol los tienen vacíos o fregados. Algunos choferes hasta han sacado sus plásticos de seguridad que se pusieron para ellos», lamenta Ariel Vaca, que vive en la zona de la avenida Virgen del Luján (en Santa Cruz de la Sierra) y usa el transporte público de lunes a lunes por su trabajo en el sector salud.

La realidad es esa en el primer fin de semana de circulación con horarios del transporte público en la capital cruceña. La población está preocupada y, en algunos casos, prefieren esperar que pasen las ‘horas pico‘ para poder movilizarse.

«Están excediendo el límite de pasajeros porque pocas unidades están trabajando. Ayer, a las 8:00, salí y estaba full de lleno el micro del séptimo anillo«, relató Ana Paola.

Mientras algunos suben al micro rociando con alcohol a todo lo que vayan a tocar, otros ni siquiera llevan sus barbijos.

«Ayer, subí a las 9:00, porque más temprano me da miedo. A esa hora no va mucha gente y los choferes cumplen. Todos llevaban sus barbijos», relata otro pasajero de la zona de la Radial 10 que ha decidido no trasladarse en los horarios de mayor movimiento para evitar el contagio de Covid-19.

El 1 de septiembre, nuevas medidas post confinamiento comenzaron a regir en el país. Santa Cruz de la Sierra fijó, en el caso del transporte interubano, horarios reglamentados. De lunes a viernes pueden circular con el 80% de su capacidad, en el caso de los micros, y un 60% en otras modalidades, entre las 5:00 y las 20:00. Y los fines de semana pueden salir de 5:00 a 16:00, manteniéndose el mismo porcentaje de ocupación de espacios.

«Trajino desde mi casa (zona La Cuchilla) hasta la avenida Irala todos los días y esos micros van repletos, la gente sin barbijos, va parada y no les importa nada. Ayer, que fui a Satélite pasaba lo mismo. Nadie está cumpliendo nada», contó María, que trabaja en una empresa de limpieza y ve a diario lo que ha ido ocurriendo con las medidas de flexibilización.

El dirigente del sector, Aldo Terrazas señaló que, al contrario, se ha visto este fin de semana mucha gente esperando los micros justo a la hora en que ya deben a comenzar a retirarse, por lo que considera que es necesario que también la ciudadanía tome sus previsiones para no quedar esperando por largo tiempo.

«Es una apertura a medias. Dudo que hayan choferes que saquen sus plásticos, porque eso tiene un costo elevado. El usuario debe anotar la linea y el interno para presentar su queja», recomendó Terrazas.

Fuente: El Deber