Covid: sugieren acuerdo entre 4 entidades para sanear registro

Verónica Zapana S. / La Paz

Para el saneamiento del registro oficial de casos de Covid-19, cuatro especialistas del país -entre epidemiólogos y médicos- sugirieron la elaboración de una política gubernamental y propusieron la creación de un acuerdo entre cuatro instituciones: la Policía, la Fiscalía, los Servicios Departamentales de Salud (Sedes) y el Ministerio de Salud.

“Lastimosamente nunca existirá un dato preciso de la magnitud de los decesos reportados en el país por el coronavirus”, dijo a Página Siete el director de epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Chuquisaca Jhonny Camacho.

De acuerdo con la autoridad, esta situación ocurre porque los responsables y las autoridades de salud de los departamentos del país priorizaron la contención de los casos, es decir que no aumenten o se disparen las cantidades de infectados. “Por lo que se dejó de lado la vigilancia de los fallecidos por Covid-19”, sostuvo.

Camacho indicó además que en algunos departamentos, las tasas de mortalidad no superan el 3%, cuando la cantidad de decesos es superior. Esta situación se confirma con el reporte del Servicio de Registro Civil (Serecí) que indica que entre marzo y agosto de este año se registraron 45.683 muertes, mientras que el Ministerio de Salud sólo sumó más de 7.000 fallecidos en el mismo periodo.

“Aunque las autoridades de Salud se alarmaban porque la tasa de letalidad alcanzó incluso al 8%, yo no estaba preocupado, porque sabía que era real o por lo menos aproximado”, detalló el epidemiólogo a tiempo de indicar que en similar situación se encontró el departamento de Cochabamba.

Tal situación no fue igual en el resto de los departamentos. Por esa razón, las autoridades del Ministerio de Salud solicitaron hace un par de días a todos los Sedes el saneamiento de sus registros.

El especialista explicó que para poner en marcha esta tarea es necesaria la consolidación de un acuerdo entre la Policía, la Fiscalía, la Alcaldía, las funerarias y los Sedes. “(Será) para cruzar datos”, agregó.

En Chuquisaca “quizá en principio no se tuvo un dato real”, dijo Camacho, pero luego se hizo un acuerdo entre todas las instituciones para tomar las muestras a todos los decesos sospechosos de Covid. La medida se debía aplicar antes de las seis horas del entierro para luego confirmar o descartar la enfermedad.

Otro epidemiólogo, que prefirió no dar su nombre, indicó que urge hacer este acuerdo para “sanear” todos los datos. “Sé que será moroso, y que jamás se podrá obtener el dato exacto, pero por lo menos tendremos un aproximado, ya que el registro que tenemos actualmente no es una fotografía del golpe que recibió Bolivia por la pandemia”.

El experto aseguró que evidentemente existe un subregistro de decesos en todo el país, pero sobre todo en La Paz y Santa Cruz, donde sus tasas de letalidad son muy bajas. “Tan sólo en La Paz es del 3%, según sus reportes del Sedes, pero en los hechos es mayor”, añadió.

El especialista indicó que se refirió a este tema porque accedió a algunos informes que indican que sólo fallecieron cuatro médicos, pero el gremio tiene un acumulado de más de 100. “En la Caja Petrolera no hay ni un médico muerto, pero todos conocemos que los hay, tengo amigos que fallecieron”, dijo.

Aseguró que es importante que todas estas instituciones se reúnan con sus registros de muertos y los analicen. “Pueden hacer una comparación entre los registros de este año y del año pasado para tener relación sobre lo que pasó este año”, sostuvo.

Con una mirada similar, la epidemióloga Yolanda Velásquez explicó que efectivamente se debería trabajar entre todas las instancias, pero reconoció que no siempre se consolidarán los datos reales porque muchas personas enterraron a sus seres queridos en el área rural. Reconoció que este tipo de discordancia siempre existirá en epidemias.

¿Por qué hay un subregistro de muertos?

¿Qué provocó la existencia de los subregistros de decesos? Según los tres expertos, esta situación ocurrió porque no se contabilizaron los muertos en las calles o en las casas, ya que no se les tomó una muestra. Entre otras de las razones están la falta de muestras y de unificación de las instituciones que debían hacer un registro oportuno.

Uno de los especialistas sostuvo que como el sistema de salud estaba colapsado, entonces toda persona que falleció con síntomas de Covid-19 debía ser notificada como tal, pero no se hizo tal cosa. Indicó que sólo se reportó a los que sí dieron positivo a una prueba y tuvieron acceso al servicio, pero la mayoría no lo hizo. Indicó que en pandemia “eso no se hace”.

Velásquez aseguró que entre otras de las razones están que las familias esconden la verdadera razón de la muerte de sus parientes, los entierros clandestinos que fundamentalmente se dieron en áreas periurbanas y zonas rurales y la falta de datos del campo.