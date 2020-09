Demócratas deja el Gobierno y no da apoyo a ningún frente

Fuente: Página Siete

Erika Segales / La Paz

Mientras el país se encamina a las elecciones del 18 de octubre, el Gobierno afronta una de las crisis políticas más fuertes de su mandato, luego de que se consumara la salida de tres ministros de Demócratas en menos de tres horas. Esa agrupación cruceña no fija apoyo a un frente en particular y anoche definió respaldar “las estrategias de voto que impidan el retorno del MAS”.

Pasadas las 10:00 del lunes, Óscar Ortiz comunicó de su alejamiento como Ministro de Economía y denunció que se difundió una campaña en las redes sociales para presionar su salida. “Entiendo que ya han decidido designar a otra persona, por lo que he venido a dejar limpio mi escritorio”, sostuvo en una conferencia de prensa.

Óscar Ortiz, exministro de Economía.

Una hora y 20 minutos después se dio a conocer la renuncia irrevocable del ministro de Trabajo Óscar Mercado, quien argumentó su salida debido a “divergencias” en el Gabinete. Sin embargo, la exautoridad descartó que el caso Elfec fuera detonante del alejamiento, aunque evitó comentar más al respecto.

“Cuando uno no está de acuerdo con las decisiones que se puedan ir asumiendo, tiene que mantener sus convicciones y sus posiciones. Agradecí a la presidenta Jeanine Añez la oportunidad que me ha dado. Para mí ha sido un honor ser ministro de Estado y un orgullo trabajar con ella (…). No son temas concretos, en el caso de Elfec se ha emitido un decreto que en mi criterio genera las condiciones necesarias previas para que se pueda tomar una decisión apropiada”, declaró a Página Siete.

Y a la hora siguiente, a las 12:21, el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural comunicó la dimisión de José Abel Martínez como titular de esa cartera. En este caso no se dieron a conocer las razones de su alejamiento ni tampoco se juramentó a la nueva autoridad de ese despacho.

Óscar Mercado, exministro de Trabajo.

Aproximadamente a las 13:30, la presidenta Jeanine Añez posesionó a tres ministros, dos de ellos en reemplazo de Ortiz y de Mercado. Branko Marinkovic, quien ejercía como ministro de Planificación del Desarrollo, asumió el cargo de ministro de Economía y Álvaro Tejerina, quien era viceministro de Empleo, fue designado como ministro de Trabajo.

Gonzalo Quiroga, quien se desempeñaba como viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo, fue posesionado como titular de la cartera de Planificación del Desarrollo.

Fuentes allegadas al Gobierno indicaron a este medio que los roces en el Gabinete van más allá de Elfec y revelaron que la tensión se hizo fuerte tras la bajada de la candidatura de Añez y la decisión de disolver a toda la plancha de la alianza Juntos.

“Hubo reclamos sobre el hecho de retirar a toda la plancha tras la renuncia de Añez. Algunos lo consideraron un error. Decían que se pudo conseguir alguna presencia en el Legislativo”, indicó la fuente que pidió mantener en reserva su identidad.

El ministro de la Presidencia Yerko Nuñez señaló que en el caso de Elfec, todos los ministros firmaron el Decreto Supremo 4346, en el que se autoriza a la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) realizar un procedimiento de diligencia debida, a fin de establecer toda la información financiera, administrativa, legal y técnica necesaria para determinar el estado patrimonial de la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba (Elfec).

Abel Martínez, exministro de Desarrollo Productivo.

“Queremos informar que el decreto supremo mencionado por el exministro Ortiz sobre Elfec ha sido firmado por el ministro Ortiz (…). Para que no exista más especulación, este decreto supremo ha sido firmado por todos, incluido el exministro Óscar Ortiz y no habla de privatización. No conozco cuál es el motivo de su renuncia”, manifestó Núñez.

Tras su arribo a Santa Cruz para asistir a la reunión de Demócratas, Ortiz remarcó sus diferencias con el ministro de Gobierno Arturo Murillo y dijo: “Yo creo que hay un problema muy serio y es que la presidente Añez le ha entregado el futuro del Gobierno y del país al ministro Murillo, que es una persona que no tiene la capacidad, que no tiene la serenidad necesaria para poder resolver los problemas como corresponde”.

En un comunicado de 13 puntos, el Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento Demócrata Social expresó que la crisis de Gobierno es un tema “interno” del Ejecutivo que responde a criterios de distribución del poder y destacó el trabajo de Ortiz como “fundamental” en la pacificación.

La organización recordó que no tiene candidatos en esta contienda electoral, pero reconoce en el MAS un adversario de la democracia. “Como partido político, que expresa sus principios y las decisiones coherentes con esos principios, apoyaremos las estrategias de voto que impidan el retorno del MAS, y desecharemos, explícitamente, aquellas que lo favorezcan”, se lee en el pronunciamiento.