Denunciaron a una figura de la NBA por abusar físicamente de su hijo

Trevor Ariza, de Portland Trail Blazers, se había negado a participar de la burbuja de Orlando por problemas familiares

Mientras la NBA ingresa en su etapa de definición de los playoffs en medio de una temporada marcada por la pandemia del coronavirus y por las protestas del movimiento Black Lives Matter que interrumpieron la actividad, Trevor Ariza atraviesa una compleja situación judicial luego de las denuncias de su ex pareja y madre de su hijo.

Este martes, se conoció información delicada sobre el litigio que el basquetbolista y Lana Allen llevan adelante en Los Ángeles para obtener la custodia del niño. Incluso, el jugador de Portland Trail Blazers había pedido no estar en la burbuja de Orlando, en donde se define la liga, para que su aislamiento no lo perjudique ante el juez.

Por ese motivo, a Ariza, de 35 años, se le concedió un periodo de visitas de un mes que coincide con el calendario de juego en Orlando y eligió pasar ese tiempo con su hijo, explicó ESPN. La NBA y el sindicato pactaron antes del reinicio que aquellos jugadores con condiciones de salud que les pongan en mayor riesgo frente al virus podrían ausentarse de Disney World, mientras que quienes prefieran no jugar por otras razones no serían sancionados pero recibirán recortes salariales por los partidos no jugados.

Trevor Ariza negó las acusaciones (USA TODAY Sports)

Ahora, el sitio TMZ reveló que la ex pareja del basquetbolista sumó a la causa unos videos en donde se ve, en al menos dos ocasiones, cómo él abusó físicamente de su hijo en 2019. “Allen afirma que denunció el presunto abuso a la policía de Los Ángeles, que documentó las presuntas lesiones y se informó al Departamento de Servicios para Niños y Familias”, señala el portal norteamericano.

Es por eso que la mujer no sólo exige obtener la custodia total del niño de 12 años, sino que además reclama una orden de restricción contra Ariza, argumentando que el pequeño “teme” a su padre.

Por su parte, el basquetbolista que también jugó en Los Ángeles Lakers, New Orleans Hornets y Houston Rockets, entre otras franquicias de la NBA, aseguró que la denuncia es una falacia: “Lo que está ocurriendo aquí es, de hecho, el abuso (de Allen) al menor por su implacable y cruel conflicto de lealtad hacia él, es una campaña de alienación e intentos egoístas de interferir en la relación de padre e hijo”.

Según informó TMZ, la situación deberá resolverse ante en los juzgados de Los Ángeles en octubre.

Por su parte, los Portland Trail Blazers quedaron eliminados de los playoffs el fin de semana al caer ante los Lakers por 131 a 122 y acabar 1-4 en su serie de primera ronda. De ese lado del cuadro de la Conferencia Oeste, el equipo de Lebron James aguarda por la definición entre Houston Rockets y Oklahoma City Thunder que están empatados 3 a 3. Del otro lado, Denver Nuggets y Los Ángeles Clippers deben comenzar su enfrentamiento por los cuartos de final.