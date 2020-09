Desaparición, mensajes y cenizas: el relato de un feminicidio en Potosí

La Policía presentó a dos personas en el caso que investiga sobre el hallazgo de una mujer calcinada



Fuente: El Potosí

Una desaparición, mensajes de WhatsApp, un vehículo en movimiento y la incineración de restos forman parte de un caso policial que impactó, no solo por el resultado sino por el método que se habría utilizado para esconder un crimen. De acuerdo con las investigaciones, una mujer habría sido arrojada de un vehículo en movimiento y, para esconder el crimen, que involucraría a dos personas, se intentó convertir los restos de la mujer en cenizas. Sin embargo, se halló los restos, se identificó a la desaparecida y ahora hay dos aprehendidos acusados de orquestar su muerte.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia, Juan Carlos Alarcón, tras argumentar largamente los pilares de atención a las víctimas de violencia, procedió a explicar los antecedentes del caso que derivó en la aprehensión de las dos personas.

Las dos personas fueron identificadas como Alejandro Ozuna Castro, la pareja de la víctima, y Serapio Laureano Orcko, que es sindicado como cómplice y supuesto autor de la incineración de los restos.

Recordó que a nivel nacional se ha dado con los autores de feminicidios en otros Departamentos.

EL CASO

La autoridad policial refirió que el 1 de agosto de 2020 desapareció una mujer de 29 años. Sus familiares pusieron el anuncio en Facebook para buscar ayuda y dar con su paradero.

Dijo que, a un mes de iniciada la investigación, los investigadores obtuvieron resultados.

Según la investigación, la mujer habría sido victimada el mismo día de su desaparición; es decir, el 1 de agosto.

De acuerdo con la versión de la Fiscalía, la mujer salió de su casa avisando que se iba a encontrar con su enamorado. Habría abordado un vehículo donde probablemente hubo una discusión porque fue arrojada del motorizado en movimiento causándole varias lesiones.

“(La mujer) llegó a abordar un vehículo de los ahora feminicidas, uno de ellos su pareja. En movimiento es expulsada del vehículo lesionando a la ahora víctima. No queda ahí el accionar totalmente inadecuado de estas dos personas, sino que proceden ellos a realizar otros actos para el ocultamiento de las evidencias y principalmente del cuerpo sin vida”, explicó.

El 23 de agosto, cerca de Coroma, se procedió al levantamiento legal de restos óseos. En un punto distante a 50 kilómetros de Uyuni, los investigadores hallaron un cuerpo.

“Casi solamente restos óseos y no están completos, no tiene brazos, extremidades superiores, no tiene los pies, se encuentran prácticamente calcinados los restos de esta persona y es en estas circunstancias que el personal policial procede al levantamiento legal de este cuerpo sin vida de sexo femenino”, agregó.

Se mostró el lugar donde se ha procedido al levantamiento legal, entre Rio Mulato y Coroma.

Luego de la autopsia, se establece que la causa de muerte fue por traumatismo craneoencefálico, complementó.

El acompañante del presunto agresor procedió a incinerar el cuerpo al extremo de destrozar gran parte del cuerpo.

“El acompañante del agresor principal procede a realizar acciones de incineración del cuerpo sin vida, al extremo de que lo deja en un estado óseo, esquelético, incompleto”, añadió.

Pero, de acuerdo con la explicación, los investigadores continuaron su tarea y fue al cuarto día de la desaparición de la persona que se estableció la investigación tecnológica bajo requerimientos fiscales. Gracias a la investigación, se establece que la víctima se habría comunicado vía Whatsapp con el presunto agresor. Ella le habría escrito.

El enamorado negó el hecho, borró los mensajes, pero se continuó con la investigación.

“Aunque estos extremos él lo niega, ha borrado todos sus mensajes. En su declaración hace negaciones, no hace una aceptación del hecho”, explicó.

Por ello, se establece que el primer presunto agresor estaba implicado y, tras las investigaciones, se logra dar con el segundo presunto partícipe del hecho criminal.

Con la ayuda de la familia, se identifica el cuerpo y se establece que los restos sí pertenecen a la mujer desaparecida el 1 de agosto.

Como resultado de las investigaciones se ha aprehendido a las dos personas que fueron puestas a disposición del Ministerio Público.

El principal presunto agresor era su enamorado y, con ayuda de su presunto cómplice, trataron de hacer desaparecer los restos de la víctima, complementó la autoridad.

Las dos personas fueron presentadas ante las cámaras, dado el grado de las investigaciones.

La audiencia de medidas cautelares fue programada para este sábado.

Al margen del interrogatorio a las dos personas, la Fiscalía, que conformó una comisión, continuó con las investigaciones para ayudar a esclarecer este caso.

La Policía y la Fiscalía trabajaron para dar con el paradero de la desaparecida hasta dar con los restos que se encontraron, además se realizó la vigilancia y el seguimiento del caso, se afirmó en la conferencia de prensa, aunque el criterio de la familia de la fallecida es diferente.