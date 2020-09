Día clave para “Evo candidato”, atisban catástrofe si lo habilitan

Esta jornada es clave para la candidatura al Senado del expresidente Evo Morales, dado que debe resolverse el amparo que interpuso su representación legal en el país. El oficialismo sostiene que si se habilita la postulación del exmandatario habrá una “catástrofe”.

En tanto, el Movimiento Al Socialismo (MAS) espera que se cumpla el debido proceso y adelanta que se aceptará el fallo.

“Es seguro que mañana (hoy) sí vamos a estar en la acción de amparo constitucional”, aseguró a Página Siete el constitucionalista Williams Bascopé, quien se presentó ante el caso como tercero interesado.

El caso se ventila en la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. La audiencia está prevista para las 14:00.

El 20 de febrero, el Tribunal Supremo Electoral inhabilitó a Morales, quien estaba registrado como postulante a senador por Cochabamba. El ente tomó esa decisión porque Morales no cumple el requisito de la residencia permanente. Ante esa determinación, su representación legal interpuso el amparo.

Bascopé, quien también es candidato a legislador por Juntos, informó que en una anterior oportunidad se pudo excusar a la vocal Blanca Alarcón debido a que se argumentó que no reunía la imparcialidad que amerita, dado que fue funcionaria del gobierno de Morales. “Más bien se ha podido apartar, se allanó la excusa y ha dado paso a que la Sala Constitucional llame a un nuevo vocal. Nosotros vamos a conocer recién el día de mañana (hoy) y vamos a ver realmente que se lleve con gente que tenga la idoneidad, la transparencia y la imparcialidad”.

El jurista dijo que si el fallo favorece a Morales habría un escenario “catastrófico”, porque los efectos políticos de esa decisión serían los de una “convulsión social”. Por ello, Bascopé aseguró que espera que la Sala Constitucional niegue el amparo, dado que pondría en riesgo “la paz social que necesitamos para llegar al 18 de octubre”.

El diputado oficialista Gonzalo Barrientos sostuvo que no corresponde la habilitación de Morales, porque no cumple el requisito de la residencia. “Esto no corresponde porque la ley establece que para ser candidato a senador mínimo se tiene que tener dos años de residencia permanente, y Evo Morales ya es casi un año que ha escapado del país”, manifestó.

Desde el MAS, Sebastián Michel declaró a Página Siete: “La expectativa es de que se cumpla el debido proceso y el Estado de Derecho de que cualquier persona que sienta que un derecho se le ha vulnerado, tenga derecho a recurrir a la justicia para hacerlo prevalecer, y esperamos que la justicia falle en lo que corresponde”.

Respecto al escenario “catastrófico” que se vislumbra si el fallo es a favor de Morales, Michel expresó que esa postura “es muy apocalíptica”. “Tiene que ser lo que corresponda, que la justicia defina, y bueno, habrá que aceptar. Ya hay muchos atropellos y sea correcto o no correcto el fallo, nosotros vamos a aceptar”, aseveró.