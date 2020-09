Diputado del MAS dice que desconocía el prontuario del exmilitar sentenciado, quien era su colaborador

El diputado del MAS, Julio Huaraya, afirmó que desconocía el prontuario del exmilitar River Covarrubias, quien era su colaborador en la Cámara Baja. Aseveró que el exfuncionario abusó de su “buena fe”, porque insistió en tener el puesto laboral cuando ya tenía sentencia por violación y vinculaciones con asesinato y estafas.

“Yo no puedo preguntar a ninguna persona que viene acceder a un espacio para una función pública, no puedo preguntarle si usted es violador, si usted es asesino, si usted es delincuente, eso no está en mis atribuciones”, dijo Huaraya.

Covarrubias fue detenido la semana pasada, tras ser acusado de ayudar en su salida del país a la joven Noemí M., presunta pareja de Evo Morales. Entonces, se conoció que el exmilitar ya tiene una sentencia a 15 años de cárcel por violación, además de otros procesos.

El diputado reconoció que había solicitado la contratación de Covarrubias y que éste trabajó en la Cámara Baja desde la segunda semana de junio hasta el 31 de agosto, como auxiliar administrativo.

Aseveró que el exmilitar acudía insistentemente a su oficina, con la versión de que atravesaba situaciones críticas económicas por temas de salud de su familia.

Huaraya indicó que por eso se había decidido colaborar con Cobarruvias, sin embargo, consideró que el exmilitar abusó de su buena fe. Dijo que nadie se atrevería a contratar a una persona sabiendo que es prontuariada.

“Yo prácticamente desconocía este ciudadano haya tenido sentencias ejecutoriadas por violación, otras denuncias por asesinato y otras por estafa”, recalcó.

El diputado Huaraya enfatizó que, si bien solicitó la contratación de Covarrubias, la parte administrativa de la Cámara de Diputados es la encargada de revisar los documentos.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, explicó que Covarrubias sólo había presentado fotocopias de sus certificaciones de no antecedentes, y que se prescindió de sus servicios porque no entregó los originales.

El diputado Huaraya manifestó que la Cámara de Diputados debe iniciar un proceso contra Covarrubias y que él se adherirá, porque considera que el exmilitar cometió una estafa al beneficiarse de un puesto.