Director ejecutivo de Sigma reta al Gobierno a probar el Avifavir

El director ejecutivo de laboratorios Sigma Corp SRL, Sergio Pol, retó al Gobierno a probar el antiviral ruso Avifavir con pacientes bolivianos para, luego de probada su efectividad, sumarlo al protocolo contra el Covid-19 en el país.

Las declaraciones salen en respuesta porque hasta ahora, el Ministerio de Salud no ha dado vía libre para comercializar el medicamento en el territorio boliviano, porque duda de su garantía en enfermos afectados con la pandemia.

“El antiviral funciona 100%. No hay efectos colaterales. No pongo las manos al fuego por nadie, pero este antiviral lo respaldo porque he visto cómo actúa. Al quinto día el paciente da negativo en la prueba PCR», señaló Pol

Agregó que le dice a la ministra de Salud (Eidy Roca) y a la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (Agemed) que, si realmente tienen dudas con el antiviral Avifavir de origen ruso, se haga una prueba técnico-científica, «en donde donde todos participemos incluyendo a los organismos internacionales de salud, universidades y colegios médicos de Bolivia. Queremos demostrar la efectividad del medicamento”.

Agemed, dependiente del Ministerio de Salud, ha aprobado su importación el 28 de agosto, pero para el uso específico de influenza H1N1 bajo receta y no está aprobado para suministrarlo a pacientes con Covid-19.

“Lo único que les pido, es que me den la oportunidad con cinco pacientes en La Paz y confirmar que, al quinto día, su PCR será negativo en el tema viral. No debería haber discusión. La carga viral baja completamente con personas infectadas”, argumentó.

La empresa boliviana Sigma Corp SRL logró el aval para la importación del medicamento ruso, para su posterior elaboración. Hace unas semanas, 9.000 tabletas llegaron al país para su comercialización. En ese momento, se dijo que el costo del producto será de unos $us 10 a 14 por tableta de 200 miligramos.

Congelamiento de la compra

Se esperaba la llegada de las primeras 50.000 unidades, pero por las restricciones del Ministerio de Salud, la situación está en veremos.

El secretario municipal de Salud de El Alto, José Luis Ríos, informó este martes que se dejó sin efecto la adquisición del medicamento, mientras el Ministerio de Salud no apruebe su uso para el tratamiento del coronavirus.

“Está en pausa la compra. Mientras no tengamos la autorización del Gobierno central, no vamos a poder adquirir ese medicamento”, dijo el funcionario. Precisó que una comisión nacional aún evalúa todo el protocolo del Avifavir, por lo que se espera esa autorización para hacer la compra de la empresa autorizada en el país.