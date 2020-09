El antes y después del clan más mediático del mundo: cómo cambiaron las hermanas Kardashian-Jenner a lo largo de los años

Esta semana Kim Kardashian anunció que el famoso reality que la llevó a la fama junto a su familia llegará a su fin el año próximo, tras 14 años en el aire

El famoso reality televisivo “Keeping Up With the Kardashians” llegará a su fin a comienzos de 2021, cuando se estrenen los últimos episodios tras más de 14 años en emisión y 20 temporadas de éxito ininterrumpido. La entrega 21 significará el adiós definitivo de la matriarca del clan Kris Jenner y de sus hijas Kim, Khloé y Kourtney, a las que luego se sumaron Kylie y Kendall, así como, en menor medida, Rob. El abrupto final del programa dejó impactados a sus seguidores que siguen la vida del famoso clan familiar estadounidense desde 2007.

“Después de lo que serán 14 años, 20 temporadas, cientos de episodios y varios programas derivados, hemos decidido como familia poner fin a este viaje tan especial”, anunció la familia Kardashian-Jenner en un comunicado conjunto.

El escrito contenía las firmas de Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian West, Khloé Kardashian, Rob Kardashian, Kendall Jenner, Kylie Jenner y Scott Disick.

“Estamos más que agradecidos con todos ustedes, que nos han observado durante todos estos años, a través de los buenos tiempos, los malos tiempos, la felicidad, las lágrimas y las muchas relaciones e hijos que hemos tenido”, aseguraron.

Por su parte, Kim Kardashian calificó la decisión de “difícil” en su perfil de Instagram y avanzó a sus más de 180 millones de seguidores que la última entrega del reality show se lanzará a principios de 2021. “Este programa nos hizo quienes somos y estaré siempre en deuda con todos los que jugaron un papel en la configuración de nuestras carreras y cambiaron nuestras vidas para siempre”, afirmó.

Estrenado en 2007, “Keeping Up With the Kardashians” convirtió a la familia Kardashian-Jenner en estrellas internacionales, al ser las protagonistas de un programa que revolucionó el panorama televisivo y que se emitió por todo el mundo mostrando las intimidades y el día a día de la mediática familia estadounidense.

Además del éxito del programa, por cuyos últimos tres años la cadena E! pagó más de 100 millones de dólares, el formato ha dado paso a una lucrativa saga de negocios bajo la marca de la familia. Gracias al éxito del programa las hermanas se convirtieron en exitosas empresarias con colecciones de moda, líneas de maquillaje, videojuegos y aplicaciones móviles.

La familia hizo millones gracias a Kris Jenner, que era conocida en el mundo del espectáculo tras contraer matrimonio con Robert Kardashian, el popular abogado de O.J. Simpson, y posteriormente casarse con Caitlyn Jenner, cuando era conocida como el atleta olímpico Bruce antes de hacer público su cambio de género. Pero el programa elevó la fama tanto de Jenner y sus hijas de ambos matrimonios a niveles nunca vistos en la farándula internacional.

“Keeping Up With the Kardashians” está llegando a su fin y, si bien la vida de la famosa familia ha cambiado enormemente durante los 14 años que se transmitió la serie, también lo han hecho en su aspecto físico.

La transformación de cada miembro del famoso clan familiar a lo largo de los años:

Kendall Jenner

Al comienzo de la serie en 2007, Kendall era una niña de 11 años. Le encantaba jugar con su hermana Kylie y sus perros. Kendall, que ahora tiene 24 años, es una supermodelo, con una altura de 1.77. Caminó en las pasarelas del mundo para Chanel, Victoria’s Secret, Oscar de la Renta y otras marcas de alta costura. En 2018, Forbes la nombró como la modelo mejor pagada del año.

La única Kardashian- Jenner sin hijos ha estado vinculada a varios jugadores de la NBA en los últimos años. También fue pareja de Harry Styles, el ex miembro One Direction. Más recientemente, se la ha visto con Devin Booker de los Phoenix Suns.

Khloé Kardashian

(Shutterstock)

La hermana menor de Kim y Kourtney tenía 23 años cuando salió al aire el programa. Durante los últimos 13 años, se casó y se separó del ex jugador de baloncesto Lamar Odom. Tras la ruptura, recurrió al fitness como un alivio del estrés, lo que la llevó a tener un cambio extremo en su físico, que mostró en su spin-off, “Revenge Body With Khloé Kardashian”. La fundadora de la marca de ropa “Good American”, ahora de 36 años, tuvo una hija llamada True en 2018 con su novio Tristan Thompson de los Cleveland Cavaliers de la NBA. Recientemente, fue noticia por someterse a una cirugía plástica que le cambió el rostro drásticamente.

Kim Kardashian West

(Shutterstock)

En 2007, Kim era una aspirante a modelo de 27 años mejor conocida por un video sexual. Dirigiendo su boutique Dash con sus dos hermanas, Kim esperaba triunfar en Hollywood. Desde entonces, se ha convertido en una magnate: la estrella del reality lanzó su propia marca de belleza, KKW Beauty; tiene una aplicación de juegos basada en su vida; diseñó una línea de ropa interior; y actualmente está estudiando derecho.

Está cerca de convertirse en multimillonaria y supuestamente tiene un patrimonio neto de USD 900 millones, según Forbes. Después de su famoso matrimonio de 72 días con Kris Humphries, Kim se casó con el rapero, Kanye West. En los últimos años dejó el glamour en sus prendas y se inclinó más hacia la ropa de calle. Fue noticia en 2016 tras un violento robo que sufrió en París. La exitosa empresaria hoy tiene los 39 años y es madre de cuatro hijos, dos de los cuales los tuvo por gestación subrogada.

Kourtney Kardashian

Conocida como la “menos interesante de ver” por su hermana Kim, Kourtney fue presentada a los espectadores cuando tenía 28 años. En ese momento trabajaba en Dash con Khloé y Kim, y estaba de novia con Scott Disick. Hoy tiene 41 años y dirige Poosh, un sitio web de estilo de vida que lleva el nombre de su hija. Es madre soltera de tres hijos, Mason, Penelope (conocida como Poosh) y Reign. Y aunque Scott y Kourtney ya no están juntos, tienen una relación cercana. En 14 años y 20 temporadas se ha mantenido lejos de la polémica, sin embargo, este año protagonizó una violenta pelea con su hermana Kim que fue muy comentada. El altercado entre ellas obligó a paralizar la grabación de su reality durante días.

Kris Jenner

Kris tenía 51 años al comienzo del programa. La madre de seis estaba casada con el medallista olímpico Bruce Jenner (ahora Caitlyn) e intentaba controlar la fama en ciernes de su hija Kim. Ahora de 64 años, la abuela de 10 está cobrando cheques de todos sus hijos, especialmente de su favorita, Kylie. Kris se divorció de Caitlyn en 2015 y está en pareja con Corey Gamble, de 39. Aunque se ve básicamente igual desde su debut en el canal E!, Kris ha tenido algo de ayuda en el camino, incluidas inyecciones de labios, implantes mamarios, botox y un estiramiento facial.

Kylie Jenner

(Shutterstock)

Kylie era una niña de 10 años cuando los fans la conocieron. Hoy, la madre de 23 años está cerca de ser multimillonaria, pero no del todo, ya que Forbes reveló que supuestamente fingió su camino hacia el estatus de prestigio. Tiene su propio imperio de maquillaje gracias a su línea de belleza, Kylie Cosmetics, que lanzó en 2015. En 2018, Kylie le dio la bienvenida a su hija Stormi a la edad de 20 con el rapero Travis Scott. Ya no están juntos, pero siguen teniendo una buena relación.

Rob Kardashian

Los seguidores del programa conocieron a Rob cuando vivía en la casa de su madre y se había graduado recientemente de la Universidad de California. Rob, el único hijo de la familia, luchó por encontrar su lugar entre sus famosas hermanas. Intentó, sin éxito, tener su propio negocio con la marca Arthur George Socks en 2012. Rob tuvo un romance con Blac Chyna, la ex de Tyga, quien estaba saliendo con Kylie. En 2016, Chyna y Rob le dieron la bienvenida a su hija Dream y luego se separaron.

Mientras luchaba contra la depresión, Rob comenzó a ganar peso. Dejó de aparecer en el programa y decidió no asistir a la boda de Kanye y Kim en 2014 para mantenerse fuera del centro de atención. Recientemente fue visto con una figura más delgada. El hermano menos conocido del famoso clan pronto regresará al programa para sus últimas temporadas.Khloé Kardashian

