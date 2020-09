El Direpre dará resultados desde 18:00, TSE garantiza que no habrá interrupción

Fuente: Página Siete

Erika Segales / La Paz

El 18 de octubre, los bolivianos se volcarán a las urnas para elegir a las autoridades que gobernarán en los próximos cinco años. Los resultados preliminares de la votación serán presentados a través del sistema Direpre (Difusión de Resultados Preliminares), a partir de las 18:00. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) garantiza que el flujo de la información no será interrumpido.

“El nuevo sistema desarrollado por el propio Órgano Electoral se llama Direpre, que es Difusión de Resultados Preliminares, y va a empezar a transmitir información a las seis de la tarde. El sistema no va a ser cortado por ningún motivo, sino que se termina hasta lo último que se llegue”, afirmó la vicepresidenta del TSE María Angélica Ruiz, en un conversatorio del Órgano Electoral.

La vocal aclaró que es posible que en ese sistema no se llegue a presentar el 100% de los resultados, puesto que puede haber observaciones técnicas con algunas actas o fallas de internet en algunas regiones, pero subrayó que sí se garantiza el 100% de resultados en el sistema de cómputo.

“En la difusión de resultados preliminares no podemos garantizar el 100%, porque puede ser que haya una mala captura de los datos que no permita difundirlos o que la transmisión no logre ser efectiva en algunos lugares donde falle internet. (…) Lo que sí va a estar y tiene que estar al 100% es el cómputo oficial de resultados. En ese sistema sí se va a dar el 100%”, subrayó.