El Pantanal sufre la mayor devastación de su historia mientras los voluntarios luchan por salvar a los animales

Fuente: El País

Los incendios que han asolado el Pantanal durante dos meses son los más grandes de la historia. Datos del Centro Nacional para la Prevención y Combate de Incendios Forestales (Prevfogo) muestran que se consumió el 15% del Pantanal, un área equivalente a 2,2 millones de hectáreas, o el territorio de Israel.

Hasta mediados de septiembre, los satélites que monitorean la región del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, Inpe, ya habían detectado 12.703 incendios activos, lo que representa decenas de incendios incontrolados, 82% de los cuales en Mato Grosso y 29%. en Mato Grosso do Sul . Estos son los números más altos de la serie histórica de la institución , que comenzó en 1998.

Sin embargo, más que números, los incendios en la llanura aluvial más grande del mundo son una tragedia devastadora para uno de los biomas más conservados del país, hasta ahora protegido de animales extintos en otras regiones, como el jaguar.

Importantes refugios de fauna han sido diezmados en la amplia zona que se encuentra en el extremo occidental de Brasil, entre Mato Grosso y Mato Grosso do Sul y las fronteras de Bolivia, Argentina y Paraguay. Entre estas áreas se encuentran el Parque Estatal Encontro das Águas, conocido por albergar la mayor concentración de jaguares del planeta , y la Tierra Indígena Perigara, en Mato Grosso, y parte de la Serra do Amolar, en Mato Grosso do Sul.

Hay escenas en los incendios que hacen referencia a las descripciones del poeta italiano Dante Alighieri (1265-1321) sobre el infierno. En uno de los más de 120 puentes de la carretera Transpantaneira (MT-060), en Porto Jofre, a 160 kilómetros de la capital de Mato Grosso, las llamas rodean ambos lados del camino de tierra. Toda la vegetación a su alrededor arde y forma un río de brasas y llamas, que desaparece en el horizonte. El primer impulso es detener el coche, pero el calor y la agresividad del fuego hacen imposible la aventura. Los animales domésticos y salvajes corren aturdidos por la carretera entre el humo, en busca de lugares seguros.

“En situaciones de incendio, la respuesta es escapar. Los animales van a todas partes. Si los incendios son focales, es un problema menor para la fauna, pero en áreas multifocales, como la actual, es más grave. Cuando vemos a animales como los jaguares reaccionar de esta manera, hubo daños ”, dice la investigadora Dione Vênega da Conceição, profesora del curso de Medicina Veterinaria de la Universidad Federal de Mato Grosso (UFMT). “Si las áreas se degradan constantemente, la tendencia es que los jaguares comiencen a circular cada vez más en las zonas urbanas”, dice.

Rodeado de fuego

El guía turístico Abelardo Antônio da Silva, conocido como Tonny, de 53 años, lleva la historia a una región de hoteles en Transpantaneira. Forma parte de una brigada privada de posadas y agentes turísticos, que se han unido para salvar puentes y velar por que las llamas no lleguen a zonas de edificios y viviendas turísticas.

El esfuerzo en equipo es sobrehumano. Algunos trabajan durante tres días seguidos, pero es una lucha sin gloria. Solo hay 33 personas que se turnan en esta brigada. Además de los esfuerzos nacionales de 122 hombres, hay poco más de 150 personas combatiendo el incendio en Mato Grosso. Un hombre por cada área de 350 kilómetros. La logística local dificulta aún más el escenario. Se necesitan hasta cinco horas para recorrer los 160 km de Transpantaneira. Algunas de las regiones son de tan difícil acceso que requieren un día completo de viaje. Entre veinte y diez aviones ayudan en el combate, pero la gran mayoría pasa el día en tierra: el humo no permite que se desborde un techo. Cuando logran despegar, la imagen de pequeñas avionetas vertiendo agua sobre un kilómetro de llamas recuerda a un colibrí que intenta apagar un incendio forestal. Poesía,

El Ministerio de Defensa niega que el número de hombres sea insuficiente. El aviso de la agencia dice que hay 400 hombres de las Fuerzas Armadas trabajando para combatir incendios en la región de todo el Pantanal. En Mato Grosso , se instaló un Centro de Coordinación de Operaciones en el aeródromo Sesc Pantanal, en Poconé. En promedio, en esta región, 300 hombres se encuentran involucrados en actividades, en el pico de la acción, incluyendo personal militar y agentes de agencias como el Departamento de Bomberos y los órganos oficiales de preservación e inspección, ICMBio e Ibama. El informe no encontró a ninguno de estos soldados, solo a agentes del ICMbio y Prevfogo (Ibama) en su visita al Pantanal, además de la brigada privada.

Biólogo sostiene un mapache, rescatado durante el mes de agosto en el Pantanal. JOAO PAULO GUIMARAES / AFP

En el acceso a la posada Rio Claro, el fuego vuelve a envolver el auto de noticias. Tonny salta del vehículo e intenta combatir las llamas con una hoja de palma.

Fuimos a la sede del hotel y le dijimos a la recepcionista: “El fuego te rodea”. Ella se asusta y se escapa. «Por favor, dígaselo a mi esposo», dice desesperada. En menos de diez minutos, el fuego rodea el lugar y comienza a quemar todo en el horizonte, levantando una cortina de humo negro en el cielo, una vez azul. El ganado se refugia en una ipe rosa llena de flores. Werner Luiz de Souza, el gerente de la posada, intenta comunicarse con el dueño por radio y llamar a los vecinos para que lo ayuden. Un peón, intrépido, se enfrenta a las llamas y rompe una cerca de alambre para salvar a un grupo de caballos. Nadie viene a ayudar. El fuego lo consume todo, pero afortunadamente (para los humanos), el viento lleva las llamas en otra dirección.

No todo el mundo tiene tanta suerte. La semana pasada se registró la muerte de un hombre con el 100% de su cuerpo quemado en la zona de Serra do Facão. Era trabajador agrícola, zootécnico y tenía 36 años. Con otros tres trabajadores agrícolas, estaba tratando de apagar el fuego cuando una ráfaga de viento cambió la dirección de las llamas. Quedó atrapado en medio del fuego. El joven fue trasladado al hospital de Cáceres, a 220 km de la capital, se sometió a hemodiálisis, pero no resistió y falleció el miércoles (9).

Hornos de vapor

El investigador Walfrido Moraes Tomas, de Embrapa Pantanal, no sabe cómo señalar en la literatura científica registros de algo parecido a lo sucedido. “No tiene precedentes, estamos partiendo de cero”, dice. Coordina un proyecto de investigación que intenta contar cuántos animales se vieron afectados. El método para estimar el número de animales muertos es básicamente caminar por áreas recién quemadas y contar los cadáveres. Para los animales, el mayor riesgo es caer en áreas de fuego de turba, la combustión de una capa subterránea, una verdadera trampa natural.

“En la última redada, nos asustó mucho el sonido del fuego que venía del suelo y nos retiramos”, recuerda la investigadora Christine Strusman, de la UFMT. Este tipo de incendio explica por qué la mayoría de los animales rescatados se han quemado o amputado las patas. En esta situación se encontraron dos ciervos, un jaguar, un tapir y un ocelote, quienes fueron sacrificados por la gravedad de las heridas.

La quema devasta el bosque cerca de Cuiabá. ROGERIO FLORENTINO / EFE

Es una realidad muy diferente al Pantanal que está en la memoria de Cátia Nunes da Cunha, investigadora del Centro Nacional de Investigaciones del Pantanal (CPP) y del Instituto Nacional de Áreas Húmedas (Inau). Nacida en Poconé, a 100 kilómetros de Cuiabá, creció en la región a la que dedicó cuarenta años de estudio. “Recuerdo mi infancia, entre las décadas de 1960 y 1970, cuando hubo una larga sequía. Todo era gris y la tierra siempre estaba expuesta. El polvo era constante, pero no recuerdo el fuego como el que veo hoy ”, dice. «Este año vi escenas de terror en mis visitas a la región».

Devastación

Incluso las noticias aparentemente positivas esconden escollos. Se estima que los incendios concentrados en las regiones de Poconé, Barão de Melgaço y Porto Jofre, en Mato Grosso, ya se han reducido en más de un 72%, según un informe del Departamento de Bomberos de Mato Grosso. Los brotes en la Reserva Privada del Patrimonio Natural Sesc Pantanal (RPPN), una de las zonas más afectadas, también disminuyeron en un 97%. Sin embargo, hay una triste realidad detrás de esta caída.

“El fuego realmente se redujo, pero porque todo fue destruido”, resume Eduardo Falcão, tenso, al teléfono. Al mismo tiempo que habla, el pantaneiro y dueño de la Pousada Ecológica do Jaguar, en la carretera Transpantaneira, dirige otra de sus operaciones de rescate de vida silvestre. Dos jaguares que solían aparearse en el Parque Estatal Encontro das Águas tienen los pies completamente quemados y están muriendo. Su hijo João Falcão y dos veterinarios voluntarios toman un bote hasta el arroyo Três Rios para salvar a estos animales. Eduardo construyó un recinto para albergar a los animales que se salvaron de las llamas. Algunos de ellos fueron enviados al hospital veterinario de la Universidad Federal de Mato Grosso (UFMT), otros fueron trasladados a áreas seguras.

Los Halcones son descendientes de un gran cazador de jaguares, quien terminó convirtiéndose en un protector debido al turismo. Eduardo ya ha rescatado a varios animales, desde jaguares hasta tapires, ciervos y coatíes. No todos los rescates tienen éxito. Un ejemplo es el jaguar que el grupo intentó rescatar en la región de Corixo Negro: “Está muy enojada. Ayer intentamos anestesiarla para capturarla, y ella tomó el dardo y huyó al monte. Insecto herido, muy peligroso ”, dice, preocupado por su hijo y los veterinarios que llevan más de veinte días en el lugar.

A corto plazo, la situación no debería recibir ningún alivio: las previsiones de los institutos científicos son que las lluvias solo llegarán al Pantanal en octubre.

Futuro incierto

Los investigadores también desconocen el impacto de la destrucción de los refugios naturales del Pantanal. “Sabemos que muchos animales huyen y se refugian. Pero estamos ante una cadena. Las serpientes de agua se encuentran sin duda entre las más afectadas. Y sirven como control de población y alimento para otros animales ”, explica la investigadora Christine Strusman. “Los capões (tierras altas) que visité fueron intensamente destruidos. Cómo los guacamayos azules harán nidos naturales sin los árboles que quemaron y cómo se alimentarán sin los frutos de bocaiuva y bacuri aún no se sabe ”, completa la investigadora Cátia Nunes.

Incluso los animales acuáticos se verán afectados. Los peces, por ejemplo, dependen de la relación con la flora. “Los pacus están ligados a frutas, como la tradicionalmente conocida como laranjinha y tucum. Cómo estos peces van a hacer frente a la escasez de estos alimentos es algo que puede tener repercusiones en toda la cuenca del río Paraguay, más allá de las fronteras de Brasil ”, sigue Nunes.

Los científicos tampoco pueden decir cómo o cuándo se regenerará algún día el bioma de la región. “El Pantanal es, en parte, resistente al fuego, ya que contiene en su estructura algunas manifestaciones del Cerrado, un paisaje vegetal adaptado a la quema. Pero también hay muchos bosques secos y humedales que no pueden responder de la misma manera. Las áreas con árboles de ipe-pink, el famoso pantanal pantanal, pueden perderse por completo ”, explica Nunes.

El investigador de Inau advierte de falsas señales de que todo irá bien tras el incendio. “Generalmente, después de grandes incendios, el paisaje responde con una capa rápida de césped muy verde. Parece que todo va bien. Pero, si miramos de cerca, veremos que no es una hierba como la mimosa, natural en el bioma y muy rica, sino algo más pobre y con mucha menos biodiversidad ”, dice Nunes.

Mato Grosso alberga el 35% del bioma del Pantanal, con 52 millones de hectáreas, y el fuego ya ha destruido casi una cuarta parte. Es en el estado, en Diamantino, donde se ubican las cabeceras del río Paraguay, principal generador del bioma, resultado de una dinámica hídrica dependiente de estos altiplanos de Mato Grosso. “En la porción continental del Pantanal, todo es el Chaco. De Bolivia a Paraguay solo hay una región semiárida, casi desértica. Sin estos manantiales (en Mato Grosso) no tenemos la dimensión de hasta dónde podría extenderse el Chaco. Fueron los ríos del altiplano, y su pulso de crecidas, los que cambiaron el paisaje local ”, explica la investigadora.

Fuego frío

En un área rodeada de púvas rosas, pudimos avistar un ciervo de humedal, monos panza, guacamayos azules, un grupo de coatíes y un oso hormiguero. El incendio no alcanzó la posada de Luiz Vicente da Silva Campos Filho, de 57 años. El lugar es un descanso a los ojos de quienes solo vieron destrucción a lo largo del camino. Vicente dice que usa sus propios métodos para evitar incendios, pero evita revelar sus técnicas. Vicente dice que su propiedad está más húmeda que las demás. Solo después de una larga conversación, termina defendiendo el uso del llamado fuego frío. La palabra define cómo los tradicionales pantaneiros llaman a la técnica de crear pequeños frentes de fuego durante las lluvias para reducir la biomasa vegetal, principal responsable de los grandes incendios que actualmente devastan el Pantanal.

Paradójicamente, es este uso del fuego el que puede salvarel Pantanal do Fogo. “La limpieza del campo es la solución”, dice Eduardo Falcão. “Nunca antes había habido un incendio de esta magnitud porque, en el pasado, el pantaneiro usaba el fuego para evitar el fuego. Ahora lo han prohibido y llegó este gran incendio. Ahora necesitan repensar esto ”, dice. Según la legislación vigente, está prohibido el uso del fuego en todas las direcciones. Solo con un proceso complicado en la Secretaría de Estado de Medio Ambiente de Mato Grosso (Sema-MT), a través del seguimiento técnico y la consultoría, es posible utilizar las llamas. Algo restringido a los grandes propietarios rurales y que excluye a todos los pequeños y medianos agricultores del Pantanal. Los agricultores exigen que se replanteen las reglas de gestión. El Estado de Mato Grosso abrió un frente de debate en la Asamblea Legislativa del Estado para intentar cambiar la legislación.

Según un informe pericial publicado por Sema-MT, los mayores incendios en el Pantanal de Mato Grosso se originaron por la acción humana y también por la explosión de cables eléctricos. Sin embargo, las áreas del Pantanal de Argentina , Bolivia y Paraguay también sufren grandes incendios. Informes del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC), integrado por más de 250 científicos de todo el mundo, señalaron desde hace quince años que la previsión para regiones como el Pantanal era de grandes incendios y semideertificación después 2020. El mismo año que los grandes incendios. “Es el calentamiento global , está ahí. Ahora tenemos que adquirir formas de mitigar estos incendios que se predijeron hace años ”, dice Walfrido Tomas, de Embrapa-Pantanal.