Elecciones: se mueve el tablero político y hay acercamientos que sorprenden

Carmela Delgado

Arrancó la campaña electoral en Bolivia con miras a las elecciones nacionales del 18 de octubre. Los candidatos ya pueden pedir el voto y también se apresuran a mover el tablero político en procura de respaldos a escala regional.

Cumplida la fecha límite para modificar la papeleta de sufragio, se sabe que son ocho los frentes que terciarán por la Presidencia.

Todo puede suceder en el terreno político y en pleno arranque de la campaña electoral, el tablero de las alianzas cambiará muchas posiciones, porque el reacomodo está muy dinámico y la onda expansiva de las elecciones nacionales definirá también el destino de las subnacionales, según coinciden líderes políticos.

El analista político Daniel Valverde hace notar que “la votación nacional va a tener una onda expansiva sobre los niveles subnacionales”.

Cree que el hecho de que se den las elecciones casi de manera inmediata predispone a los mismos votantes por una u otra opción; sobre todo, en las ciudades que concentran la mayor cantidad de electores. El Tribunal Supremo Electoral dispuso que una vez que sean posesionadas las nuevas autoridades nacionales, solo transcurrirán 48 horas para que se convoque a las elecciones subnacionales.

La dinámica política pone en evidencia una cercanía particular entre la presidenta Jeanine Áñez, de Juntos, y la alcaldesa Angélica Sosa, de Santa Cruz para Todos.

Los acercamientos llamaron la atención pues Sosa había expresado su respaldo al candidato a la Presidencia por Creemos, Luis Fernando Camacho; mientras que la presidenta sale de las filas de Demócratas, mismo partido que el gobernador Rubén Costas, con quien se la ha visto con menos frecuencia en el último tiempo.

La alcaldesa Sosa manifiesta que está totalmente ajena al tema político y está trabajando de la mano con el gobernador Rubén Costas, que es de otra línea política (Demócratas), con el gobierno nacional y todos los alcaldes.

Frente a los rumores, el coordinador general de SPT, Roberto Añez, responde que no es momento de hacer cálculos políticos ni de conveniencias partidarias, cuando el país está luchando contra una crisis sanitaria y económica. Además, que todas las instituciones están llamadas a trabajar de manera coordinada para lograr mejores resultados que beneficien al vecino.

Otros frentes

El jefe de Unidad Cívica Solidaridad, Johnny Fernández, que pugnará como candidato a alcalde por el municipio cruceño, sostiene que todavía no hay definiciones. “Por el momento creo que todos están haciendo ensayos, todos estamos con acercamientos, charlas, preacuerdos, aunque con algunos acuerdos ya definidos, pero hay que verlo de una manera muy particular de lo que serán las elecciones subnacionales. El tablero se va a ir moviendo y esa dinámica política es porque cada líder, cada partido va buscando cómo acomodar mejor a todos su equipos”, enfatiza.

La dirigencia ucesista está viendo alianzas en las diferentes regiones y prevén definir hasta fines de octubre los acercamientos en los más de 300 municipios donde pugnarán en las subnacinales.

Recordó que para las elecciones del 18 de octubre le dieron su sigla a Luis Fernando Camacho para que la alianza Creemos.

La agrupación ciudadana de su hermano Roberto Fernández, Alianza Solidaria y Popular (ASIP), decidió tomar partido en las elecciones generales y esta semana hará conocer a la candidatura que apoyará, dado que señalan que son la tercera fuerza política en el departamento.

Roberto manifiesta que el desafío será empujar el carro. “Tenemos fuerza, no solamente en Santa Cruz de la Sierra, sino también en las provincias, porque somos la tercera fuerza y durante las últimas tres elecciones hemos ido sacando casi 300.000 votos sumando en la capital y provincias. Santa Cruz es clave para impactar a escala nacional”.

En elecciones anteriores, Roberto Fernández estuvo cerca del Movimiento Al Socialismo e incluso fue el candidato principal de este partido que aún no muestra sus cartas para las elecciones subnacionales.

Juntos

Tomás Monasterio, candidato a senador por la alianza Juntos, que es la que impulsa la candidatura de la presidente Jeanine Áñez, sostiene que por el momento están abocados en ganar las elecciones nacionales, porque coincide en que mucho del trabajo que harán ahora repercutirá en las elecciones a gobernaciones y municipios, por eso quieren hacer las cosas bien.

El gobernador Rubén Costas expresó en Twitter que harán campaña por la candidata Jeanine Áñez por “lealtad, decencia y respeto a nuestros valores que nos caracterizan a los Demócratas; por eso este partido es tan duro de que lo deshagan”.

Expresó que Jeanine Áñez es de su partido y que, junto a ella, hay candidatos demócratas a otros cargos electivos.

El Partido Demócrata Social (Demócratas) realizó el viernes un Consejo Político Departamental ampliado, precisamente para tomar decisiones con miras a las elecciones generales.

En este encuentro también fue parte un Comité Ejecutivo Municipal de la ciudad, con lo que se muestra firme la participación de esta organización política en la disputa por el sillón municipal en la capital cruceña, que durante los últimos 15 años ha estado a la cabeza de Percy Fernández.

El líder de los Demócratas, el gobernador Costas, desde hace mucho tiempo ha descartado una posible reelección en la gestión departamental, aunque en su partido hay quienes lo ven como el próximo postulante a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra.

El secretario ejecutivo departamental de Demócratas, Vladimir Peña, pidió a su militancia moverse en la campaña, porque terminada la elección nacional, empieza el proceso de las elecciones subnacionales. “Vamos a tener dos procesos electorales, pegados uno del otro y todo lo que hagamos hoy, en estos 40 días, va a ser muy positivo, para encarar de mejor manera el proceso subnacional”, remarcó.

También pidió tener su organización política siempre abierta para “que se integren más compañeros y compañeras para poder trabajar en el Movimiento Demócrata Social”, remarcó.

Rubén Costas, líder de Demócratas, indicó que se va a iniciar una campaña para respaldar a Jeanine, y van a defender su territorio para que saque una votación importante en Santa Cruz..

En el encuentro también respondió a las críticas de posibles rupturas internas en Demócratas dijo que en su partido hay lealtad, decencia, y valores. Adelantó que en el mes de diciembre se van a analizar las candidaturas a las subnacionales.

Aclaró que Demócratas no es parte del Gobierno y que la presidenta Jeanine cuando asumió dijo que ella era una presidenta de los ciudadanos y que el partido la apoyaba por la valentía, por haber pacificado al país y por el compromiso que hizo con la patria y que tenía todo el derecho de elegir a sus colaboradores y muchos Demócratas fueron invitados a ser parte de su gabinete, al igual que otros que no son del partido. “La lealtad, dignidad y la decencia de nosotros, no puede estar a un lado, y vamos a ir a esta campaña…Nosotros nunca abandonamos a un compañero del partido, por lo tanto si alguien pensó que por alguna situación el presidente de Demócratas iba a estar ausente, se equivocó. Yo voy a estar con ustedes, con los candidatos Demócratas y vamos a poner de donde no tengamos los recursos y el partido lo va a apoyar”.

El gobernador cuestionó a sus contrincantes, señalando que son como estrellas fugases que alumbran y luego se apagan, porque “no tienen estructura, no tienen trayectoria, no tienen un verdadero sentimiento de servicio, solamente les interesa sus apetitos personales, llegar al poder, Mienten, dicen que no van a ser gobernadores, que no van a ser presidente y a la media cuadra los vemos de candidatos”.

Advirtió que hay candidatos, que después de estas elecciones van a desaparecer, liderazgos que ya pasan los 60 años, porque se tendrá que asumir que los sesentones “tenemos que ir dando un paso al costado, para darle oportunidad a los jóvenes”, pero solo lo podrán hacer los que tienen estructuras y partidos.

En su caso, Costas dijo que todavía no está preparado para dar un paso al costado, “porque creo que tengo cinco años más, para que con ustedes consolidemos este partido”, dijo a sus militantes.

Rompimiento

En la anterior semana Camino Democrático del Cambio (CDC), del exgobernador Mario Cossío, decidió romper su alianza con Creemos que postula al ex cívico cruceño, Luis Fernando Camacho

Cossío atribuyó que su decisión la tomó después de reflexionar internamente sabiendo el curso político y preocupado por la falta de condiciones para las elecciones limpias, libres y transparentes; por eso expresó que decidió no participar en las elecciones generales del 18 de octubre.

Cossío volvió al país a finales del 2019 después de estar asilado en Asunción (Paraguay) por casi nueve años. A su criterio, la dispersión de votos permitirá que el MAS vuelva al poder.

“El hecho de ir a elecciones forzados por la presión del MAS y la ambición de otros partidos, sin el saneamiento del padrón electoral y sin cambiar la distribución de escaños uninominales son condiciones inadecuadas que no nos garantizan elecciones limpias, libres y justas”, expresó Cossío.

Desde Creemos también informaron que como antecedente, la sucesiva suspensión del proceso electoral junto a las inhabilitaciones de candidatos, generaron una necesidad de ajustes y de cambios.

De su lado, Luis Felipe Dorado, de la agrupación Solidaridad Orden Libertad (SOL), manifiesta que su apoyo a Camacho está firme y que la decisión de Cossío fue una determinación unipersonal. “Estamos siendo consecuentes en el apoyo”.

Con miras a las subnacionales Dorado dijo que están barajando algunas alianzas a escala departamental y también en alcaldías que permitan ganar espacios.

“En el tema nacional prácticamente los plazos ya no existen para hacer alianzas entre partidos políticos, pero sí para las departamentales están abiertas las posibilidades. Nosotros estamos trabajando los acuerdos para las regionales”, dijo.

Para Dorado no tendrá injerencia el resultado nacional con lo departamental.

La alianza Creemos también emitió un comunicado público para anunciar que “no hay ni habrá conversaciones ni acuerdos con Libre 21, del candidato Jorge ‘Tuto’ Quiroga”, porque considera que son parte de la vieja política que ya gobernó y no le dio soluciones al país.

Pero en sus redes sociales muestran que siguen sumando apoyo de diferentes organizaciones ciudadanas.

La campaña

En medio de todo este movimiento por respaldo, este domingo arranco la difusión de la propaganda electoral en actos públicos de campaña y concluirá cuatro días antes del día de la votación, por lo que en este espacio también se verá el esfuerzo de las organizaciones políticas para encaminar a sus candidatos.

Las organizaciones políticas en carrera deben asumir el reto de encarar campaña en medio del distanciamiento social.

El viernes 18 de septiembre también arrancará la difusión de la propaganda electoral en medios de comunicación y las redes sociales jugarán un rol importante, por eso están fortaleciendo sus equipos, aunque con la flexibilización de la cuarentena están viendo la forma de tener alguna cercanía con el ciudadano.