En La Paz hay 300 médicos sin sueldo; si se enferman, les descuentan

Fuente: Página Siete

Verónica Zapana S. / La Paz

En La Paz hay 300 médicos a contrato que desde julio no reciben sueldo; además, “son explotados” porque trabajan más horas y si se contagian la Covid-19 reciben descuentos por el tiempo que se encuentran enfermos. El Ministerio de Salud confirma el retraso de los pagos, pero asegura que se debe a un proceso administrativo de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem).

“Hace dos meses me han contratado. Estoy trabajando en un hospital de El Alto y hasta el momento no me han pagado. Es una pena esta situación porque yo me compro los equipos de bioseguridad, los que nos dan en el establecimiento de salud no son suficientes”, lamentó un doctor que prefiere guardar su nombre en reserva por temor a ser despedido de su fuente laboral.

No es el único galeno que sufre por el retraso del pago de su sueldo. El secretario general del Sindicato de Ramas Médicas de Salud (Sirmes) El Alto Daniel Cazas informó a Página Siete que en La Paz “hay 300 médicos que desde el mes de julio -cuando fueron contratados- hasta la fecha no recibieron salario”.

Cazas explicó que el personal de salud -que no recibe salario desde julio- fue contratado para reforzar la atención de la pandemia. “No tiene seguro de salud y si se contagia la Covid-19 debe pagar por sus medicamentos, su atención médica y sus pruebas. No tiene derecho a nada”, indicó.

El representante del Sirmes dijo que “si uno de los médicos se contagia, su contrato se suspende durante el tiempo que dure su enfermedad”. “Cuando retorna después de su recuperación, vuelve a correr su contrato. Por lo general el tiempo de convalecencia dura 21 días”, denunció Cazas e indicó que es un “abuso”.

El galeno informó que la mayoría de ese personal trabaja en los hospitales Covid y está expuesto a una carga viral muy alta. “Sí o sí llegan a contagiarse con el virus Sars-Cov-2, además no reciben equipos de bioseguridad. Son muy escasos. Por eso, muchos se compran sus batas”, aseguró. “Lo de bueno es que la mayoría son jóvenes, recién egresados y pasan la enfermedad de forma leve”, agregó.

“Cuando me enfermé, tuve que buscar ayuda en mi centro de salud para que me hagan la prueba. Tenía síntomas, como tos, fiebre, dolor de cabeza y pérdida de olfato y gusto. Pero no enviaron personal del Sedes para que nos tomen la prueba, por eso tuve que ir a las dos de la madrugada a dormir a la puerta del laboratorio privado para que me tomen una muestra”, contó una doctora.

El secretario ejecutivo del Sirmes La Paz Fernando Romero indicó que entre profesionales de salud “también se colaboran”. Dijo que como saben que muchos de los galenos a contrato “recién están empezando”, sus colegas tratan de brindar apoyo con algunos aportes o les ayudan a conseguir descuentos con algunos laboratorios. “Tratamos de mejorar algunas condiciones (de los galenos), muchos son muy jovencitos”, agregó.

Cazas contó que en un establecimiento de El Alto, los médicos con contrato trabajan “160 horas, cuando el contrato sólo dice 120 horas”. “Es una explotación”, lamentó.

Los 300 profesionales de salud en La Paz se suman a los más de 500 galenos de los departamentos de Pando y Cochabamba que se encuentran en la mismas condiciones y no reciben salario, según una nota publicada por este medio el domingo.

Según Cazas, lo que las autoridades hacen con estos profesionales es un abuso. Indicó que hoy realizará una representación ante el Ministerio de Salud para solicitar información al respecto, pero además enviará una carta al Colegio Médico de Bolivia para que se encargue de regularizar la situación de este sector.

“No porque sean jóvenes van a abusar”, cuestionó Romero e indicó que gran parte de los profesionales trabajan en las brigadas de salud contra la Covid-19 y deben aguantarse. “Su contrato dice que no pueden quejarse y que no pueden organizarse”, agregó el representante del Sirmes.

La situación en Pando y Cochabamba