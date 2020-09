Más de una veintena de niños con cáncer que dieron positivo a COVID-19 están en peligro, no cuentan con especialistas que los atiendan ni salas de aislamiento, además, por la pandemia, los medicamentos para quimioterapia escasean.

Ana Figueroa, presidenta de la Asociación de Niños con Cáncer de Santa Cruz, informó que desde que empezó la pandemia se sienten abandonados por las autoridades de salud, porque hasta el momento no tuvieron el auxilio que necesitan sus hijos, que están en el grupo de alto riesgo por la enfermedad de base que sufren.

«Hemos hecho todo lo posible para proteger a nuestros niños, pero aun así, el virus los afectó y estamos batallando con dos males», dijo en contacto con este medio.

En Santa Cruz debido a los casos de niños con cáncer contagiados con coronavirus, los padres y los chiquillos deben contar con el diagnóstico de una prueba rápida de COVID-19. Este examen es un requisito para acceder a la consulta o sesión de quimioterapia.

«Si alguien no cuenta con este examen entonces no se lo atiende, y necesariamente debemos hacer la prueba, que es cara, nos cuesta entre 200 o 350 bolivianos y es un gasto que no todos pueden pagar», comentó Figueroa.

Lo que más preocupa es que los pacientes pediátricos afectados con el virus no tienen un lugar de aislamiento ni especialistas para que les brinden atención oportuna.

En estos días se entregará un domo para el aislamiento de casos en el Oncológico del Hospital de Santa Cruz, pero no hay ítem, aseguró la presidenta. «Es una situación preocupante, porque si no se lleva el cáncer a nuestros hijos, lo hará el virus», advirtió.

La cuarentena también complicó el suministro y abastecimiento de medicamentos para quimioterapia y el transporte. El año pasado era el Ministerio de Salud el que dotada de insumos gratuitos a los oncológicos, pero ahora se hace cargo la Gobernación.

«No está cumpliendo y es un trámite dicen licitar los fármacos y hasta eso nuestros niños se nos mueren, por eso estamos comprando de otros lugares. A esto se suma que no tenemos un vehículo que lleve a los niños a sus sesiones», relató.

La situación es similar en Cochabamba y La Paz, donde los padres están haciendo todo lo posible para que sus hijos sobrevivan al cáncer y al virus.

Sandra Morales, presidenta de la Asociación de Niños con Cáncer de Cochabamba, indicó que ahora están organizando una campaña porque no cuentan con medicinas, alimentos y equipos de bioseguridad, entre otros insumos.

Al igual que Santa Cruz pidieron ítem y un lugar para aislar a los pacientes con COVID-19, pero no hubo una respuesta favorable, por lo que anunció salir a las calles si fuera necesario.

«No queremos hacerlo para no exponer nuestras vidas, pero es la única manera de que entiendan la Gobernación y el Gobierno nacional la necesidad urgente que tenemos», mencionó.

En esta región, hay 14 niños con cáncer que dieron positivo al COVID-19 y por falta de un espacio para ser atendidos alejados de los demás, permanecen en sus casas. Algunos les tocaba hacer quimioterapia, pero suspendieron sus sesiones hasta que se recuperen, contó Morales.

La Asociación de Padres de Niños y Niñas con Cáncer de La Paz (Aspanicc) está en emergencia y aunque no quieren salir a las calles a protestar, sienten que no les quedará de otra, porque debido a la falta de oncológos sus hijos se quedarían sin atención.

CONTAGIOS

De acuerdo con los padres, hay especialistas que están infectados con coronavirus y eso es preocupante porque no hay suficientes oncólogos.

René Sahonero, asesor y coordinador del Ministerio de Salud, aseveró que hoy se tratará una reunión de emergencia para tratar la falta de médicos y enfermeras en los oncológicos pediátricos.

Confirmó que si hay personal médico infectado con el virus en La Paz, por lo que es urgente atender esta demanda, señaló.

Los padres esperan una pronta respuesta a sus peticiones, de lo contrario empezarán movilizaciones en Cochabamba y Santa Cruz.