ENDE no pagó ni titularizó acciones de Elfec; ahora debaten la propiedad

La Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) nunca pagó, valorizó ni titularizó las acciones de la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba (Elfec) en el proceso de “nacionalización” (estatización) de 2010, pero sí hizo usufructo durante estos 10 años de las utilidades que oscilaban entre 10 y 15 millones de dólares anuales.

Hasta allí, todas las fuentes están de acuerdo. Las interpretaciones jurídicas discrepan sobre quién es ahora el propietario de Elfec y de qué manera podrían volver esas acciones a los 360 trabajadores de Elfec y a los cien mil socios de Comteco, que era propietaria del 52 por ciento de las acciones en el momento de la nacionalización.

Para el asesor legal de Comteco, Germán Quiroz, el no haberse pagado ni titularizado demuestra que ENDE nunca fue propietaria de Elfec. Para el exprocurador José María Cabrera, en tanto, es una falacia pensar que no se concretó la nacionalización sólo por no haberse pagado ni cuantificado, pues esos son pasos que se acuerdan después.

En entrevista con LT A Fondo, de Los Tiempos, el abogado de Comteco explica que ENDE no pagó, valorizó ni titularizó las acciones de Elfec, pese a la existencia de dos decretos en este sentido.

Quiroz recuerda que, en 2010, se emitió el decreto 494, que instruía a ENDE comprar las acciones necesarias, “pero ENDE no compró ni pagó”. Más tarde, en 2012, se emite un nuevo decreto que pide establecer el valor de las acciones. Pese a los plazos vigentes, no se hizo nada de esto, explica Quiroz. “El decreto quedó incumplido, por tanto, Elfec seguía siendo, a pesar de su intervención, de propiedad privada”, explica el jurista.

Finalmente, está algo que el tema del endoso. “Cuando usted tiene su acción y vende, tiene que endosar esa acción en favor de quien transfiere. Ni el Gobierno ni ENDE solicitaron que esas acciones sean endosadas en favor de ENDE”, explica Quiroz.

Consecuentemente, según Quiroz, como ENDE no puede demostrar que físicamente posee esas acciones, éstas pertenecen a los 360 trabajadores de Elfec y a los cien mil socios de Comteco.

¿Cuánto cuestas estas acciones? Nadie lo sabe, justamente porque no llegó a cuantificarse. Sin embargo, recuerda Quiroz, cuando el Estado transfirió las acciones de Elfec a la chilena EMEL (durante el primer Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada) se hablaba de 52 millones de dólares.

Más tarde, EMEL la transfirió por 62 millones de dólares.

Según Quiroz, ahora habría que hacerse un estudio sobre la rentabilidad de la empresa (a simple vista se ve que es muy rentable), mercado, número de socios y otros aspectos.

¿Qué pasaría con las utilidades cobradas por ENDE en 10 años?

Para el exprocurador José María Cabrera, es una “falacia” pensar que no se concretó la nacionalización de Elfec sólo porque no se llegó a pagar por las acciones.

Según Cabrera, lo habitual en estos procesos es que primero se ejecute la nacionalización y después se lleguen a acuerdos sobre los montos de indemnización. “Indicar que no se ha concretado la nacionalización porque no se ha cuantificado y pagado es una falacia”, dijo a tiempo de explicar que, por ejemplo, este es el caso de Fancesa y Soboce, caso en el que hasta la fecha no se llegó a conciliar el monto para esta última empresa afectada.

Cabrera explicó también que hay otros cuatro arbitrajes internacionales sobre procesos de nacionalización y que quedarían en riesgo por las mismas razones si se accede con la devolución de acciones de Elfec.

Otro tema en discusión son las utilidades que ha ido generando Elfec durante estos 10 años a un promedio de entre 10 y 15 millones de dólares anuales.

“La pregunta que hizo la Procuraduría es qué pasa entonces con las utilidades de 10 años. Son ilegales también. ¿Por lo tanto, el Estado debería devolver 10 años de utilidades?”, explica Cabrera.

El exprocirador dijo que se preguntó qué se hizo con todos estos recursos. “Se hicieron mejoras, ampliaciones y todo eso tuvo un costo economico. Lo estamos transfiriendo al sector privado sin que haya un solo centavo de compensación”, concluye.

Los actores de la nacionalización

Elfec fue nacionalizada el 1 de mayo de 2010 y en abril de 2012 el DS 1178 autorizó a ENDE asumir la propiedad del 92 por ciento de las acciones.

Las acciones de Elfec eran de Luz del Valle, conformada por el 56 por ciento de las acciones de Comteco y el 40 por ciento de trabajadores de Elfec.

En 2017, Comteco interpuso la inconstitucionalidad contra el DS 1178 ante el Tribunal Constitucional porque el Estado no indemnizó por la expropiación del 52 por ciento de acciones de Elfec.