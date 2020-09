Excomandante Bersatti acusa en su libro a Evo y a 4 de su entorno de cometer corrupción y terrorismo

Fuente: Página Siete / La Paz

En su libro, titulado Los cuatro del poder oscuro del entorno, Freddy Bersatti, excomandante del Ejército, denuncia el “secuestro” del proceso de cambio y al menos ocho tramas de corrupción y terrorismo ocurridas durante los 14 años de gobierno de Evo Morales y el MAS, llevadas a cabo por Álvaro García Linera, Raúl García Linera, Juan Ramón Quintana y Héctor Arce. Este medio pidió una contraparte de las denuncias de Bersatti al vocero del MAS Sebastián Michel, pero él respondió que no había leído el libro aún.

Página Siete conversó ayer con el exjefe militar, quien habló del contenido del libro, que será presentado esta noche.

¿Cuál es el tema del libro?, ¿quiénes son los cuatro poderes oscuros que secuestraron el proceso de cambio?

El jefe de los cuatro poderes oscuros era Álvaro García Linera y sus colaboradores incondicionales, que eran Juan Ramón Quintana, Raúl García Linera y Héctor Arce. Ese es el entorno que movió el Estado por 14 años.

En el libro narro el ascenso al Gobierno de Evo Morales y las expectativas que se crean a nivel nacional e internacional. También narro cómo los cuatro del poder oscuro secuestran a Evo y se apoderan del Gobierno y de los movimientos sociales.

El libro también relata cómo los cuatro del poder oscuro, ávidos de riqueza y poder, realizan cinco intentonas golpistas desde el interior del Gobierno para provocar la sucesión constitucional. Demuestra también cómo la falsa nacionalización fue diseñada para hacer grandes negociados.

También hablo de cómo la masacre de Huanuni fue planeada de antemano, sólo para quitar poder a los mineros cooperativistas. Cuento cómo las importaciones del Gobierno a través del Ministerio de Defensa tuvieron destino desconocido. Se habla también de la gran traición de Evo Morales en el tema marítimo; cómo el entorno palaciego trató de suplantar las Fuerzas Armadas por medio de milicias populares.

Asimismo, el libro también demuestra cómo algunos de los actuales candidatos fueron parte del fraude del 20 de octubre y, quizás lo más grave, es que el libro demuestra cómo en el Palacio de Gobierno se planearon y dirigieron seis atentados terroristas.

Son fuertes revelaciones, ¿cuáles son sus pruebas?

Yo he sido parte del Gobierno y siempre he tenido confrontaciones con el entorno. Entonces mis pruebas son, en primer lugar, mis vivencias personales y en segundo, mis testigos; incluso tengo un testigo que en caso me inicien algún proceso, él saldrá a defenderme. Él tiene temor todavía al MAS porque sabe que es gente sumamente peligrosa, gente terrorista.

Usted ha citado por lo menos una media docena de revelaciones. Entre ellas, usted acusa al anterior Gobierno de haber mentido con la nacionalización.

Mediante la nacionalización, prácticamente no se recuperó ningún bien.

En la primera parte del decreto de nacionalización dice, que se aplicará un 32% de impuestos, pero en la segunda parte dice que sólo se aplicará a los campos petrolíferos que produzcan más de 100 mil pies cúbicos de petróleo y hechas las investigaciones, ningún campo ha producido esa cantidad de hidrocarburos, de manera que no se ha aplicado el 32%.

Luego habla del caso de Huanuni, dice que en realidad ha sido armado para frenar a los cooperativistas. ¿Tendría entonces que ser considerado un acto de terrorismo?

En el caso de los mineros, cuando empezaban a aparecer los muertos, yo viajaba justamente con Juan Ramón Quintana a Viacha y le comentaba sobre los muertos y más bien parecía que él se alegraba.

Es un tema complicado y es necesario analizarlo de manera completa; por ejemplo, ¿por qué no se nacionalizaban las empresas mineras privadas? Las empresas mineras privadas representan el 60% y las cooperativas el 30%. Más bien se les daba garantías a las mineras privadas, seguridad de que no se las iba a nacionalizar.

En cambio, a las cooperativas se las quería nacionalizar, al final por el tema del voto no se las nacionaliza. Por otra parte, a las cuatro empresas que eran las dueñas de las concesiones mineras de Huanuni, por medio de la confrontación y los muertos, se las obliga a negociar, esto lo explico de manera pormenorizada en el libro.

Dice que el anterior Gobierno intentó suplantar a las Fuerzas Armadas por milicias. ¿Por qué usted no pudo evitarlo?

Ese fue básicamente mi primer choque con el entorno. Ellos me ordenaban una cosa y yo no obedecía; yo me regía sobre la normativa del régimen interno de las Fuerzas Armadas, no obedecía a Quintana.

Había una serie de disposiciones para desinstitucionalizar y controlar las Fuerzas Armadas.

Durante mi mandato no se tocaron las Fuerzas Armadas. Fue durante el mandato del general Freddy Mackay que se fueron asumiendo medidas antiinstitucionales en las Fuerzas Armadas. En un momento con el general Ariñez se empezó a poner en práctica el pedido de Evo Morales de crear la cuarta fuerza de las guardias populares, que empezaron a entrenarse en los cuarteles, gracias al general Ruck, que fue el que le sucedió. Se cortaron todos los vínculos de los movimientos sociales con las Fuerzas Armadas.

Ese daño es traición a la patria. ¿No cree que los generales deberían ser juzgados?

Yo creo que sí, pero le voy a dar un dato más. El general Ruck corta lo que quería hacer Evo Morales, pero llega Kaliman y él vuelve a introducir el programa y no sólo eso, introduce a cubanos dentro del Estado Mayor del Ejército. Eso ya es traición a la patria porque deja que una potencia exterior maneje la inteligencia.

Sin embargo, el proceso se pudo cortar con la caída del general Kaliman y las FFAA están intactas y ese proceso no se pudo concretar.

De hecho, Evo Morales desde Argentina lamentó que no haya podido formar milicias. ¿Qué opina usted?

Es una apología del delito, debería la justicia empezar un proceso.

¿Evo Morales era manipulado o estaba consciente de estas cosas que denuncia?

Inicialmente Evo era otra persona y este entorno lo secuestra, pero luego de convivir tantos años con estas personas, es captado y Evo actúa en la misma línea porque ya estaba implicado en corrupción, en terrorismo, en todo. Entonces asume este poder oscuro.

¿En qué momento se da cuenta de que las cosas no iban bien en el proceso de cambio?

Cuando doy un paso al costado y mando una carta al Presidente. A partir de 2016 yo me di la vuelta, se humillaba a los indígenas, se hablaba de la madre tierra y se hacían leyes para explotarla. Era un conjunto de cosas que no se asumían y termina con un libro de Quintana en el que dice que yo soy un traidor. Todo se va llenado y llega un momento en el que yo no puedo seguir coexistiendo.

