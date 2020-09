Expertos: Añez busca contrastar con Mesa, pero se asemeja a Evo

Fuente: Página Siete

Yolanda Mamani Cayo / La Paz

Mientras la presidenta y candidata de la alianza Juntos, Jeanine Añez, pretende marcar una diferencia con su oponente Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana (CC), sus acciones y discursos la asemejan más al expresidente Evo Morales y al Movimiento Al Socialismo (MAS), indican dos expertos en análisis político.

La mandataria comenzó la semana con una intensa agenda en actividades oficiales, en las que lanzó cuestionamientos y críticas en contra del partido azul y del candidato de CC. Desde el oficialismo sostienen que Añez está ejerciendo su rol constitucional como jefa de Estado y que sus palabras están enmarcadas en la libertad de expresión.

“Por querer diferenciarse de Mesa y querer diferenciarse del MAS, en su mensaje, en realidad, sus acciones la están asemejando al MAS, particularmente al expresidente (Evo Morales)”, aseveró a Página Siete el analista y jurista Andrés Gómez Vela.

Desde el lunes hasta ayer la Presidenta participó de por lo menos seis actos públicos en el departamento de Santa Cruz, entre los que están el inicio de la construcción de pavimento en Santa Fe y El Torno, la entrega de ventiladores al Instituto Oncológico del Oriente, la entrega de la resolución administrativa y licencia de funcionamiento del Centro de Conciliación y Arbitraje, entre otros.

En sus discursos en dichos actos, en los que estuvo acompañada por parte de su gabinete, dirigió mensajes a Morales, al Legislativo y a Mesa.

“Quiero terminar con el abuso (…). Soy una buena noticia para las mujeres, pero soy la peor noticia para esos abusivos, para esos violadores (…), para esos que usan el poder para abusar de niñas como lo que ahora nos está avergonzando (…). Cuando se lo acusa a un mandatario de haberlo hecho, eso no tiene perdón, eso no tiene olvido”, dijo Añez en alusión a las acusaciones contra Morales por la presunta comisión del delito de estupro.

“Por eso estoy indignada y por eso me indignan otros candidatos… ¡que se callan!, que socapan, que no demuestran que ese tema es muy delicado y por eso una vez más me dirijo a don Carlos Mesa ¡pronúnciese señor Mesa!, demuestre la indignación que sentimos todas las mujeres con esas imputaciones de violación o de abuso de niñas. No se esconda como lo hizo en noviembre (…), como si fuera un alcahueterío estar jugando con la libertad y democracia de nuestro país. Qué vergüenza callarse ante un hecho y un acto tan indignante”, manifestó Añez en el pueblo cruceño de Santa Fe.

En las tres gestiones de Morales (2006 – 2019), y sobre todo en épocas electorales, el exmandatario hacía entrega de obras como enlosetado de calles, mercados, escuelas y canchas, actos que utilizaba para emitir discursos contra sus adversarios y hacer campaña electoral.

La analista y politóloga Jimena Costa calificó como una “traición a todos los postulados” que los Demócratas -el principal partido de la alianza Juntos- defendieron como oposición en el Parlamento, dado que ahora procede de la misma forma que hizo el MAS en los últimos 14 años, con el uso de recursos públicos para campaña electoral.

“Me parece una grosería, una barbaridad porque durante cinco años, mientras yo estaba en la bancada, hemos estado criticando duramente ese comportamiento. Lo hemos criticado hasta el cansancio el abuso que se hacía de los recursos públicos para hacer campaña, para descalificar al MAS, y ahora hacen exactamente lo mismo”, manifestó Costa a Página Siete.

Gómez deduce que la presencia de Añez en actos públicos de entregas de obras, así como hacía Morales, es parte de una estrategia cuyo fin es mostrar a la candidata de Juntos como una opción diferente.

“Consideran que en esos eventos públicos va a poder emitir un mensaje orientado a señalar que el MAS y Carlos Mesa se parecen, que hay semejanza, que no hay una diferencia entre ellos, por tanto, la diferencia la quiere marcar ella”, explicó.

Tanto Costa como Gómez, basados en los últimos estudios de opinión en materia electoral, prevén que Juntos va a continuar con un descenso en su intención de voto.

El diputado oficialista Gonzalo Barrientos afirmó que Añez emite sus palabras en el marco del derecho a la libertad de expresión, y en el marco de sus atribuciones constitucionales como Presidenta.

“Sus criterios los ha hecho conocer en el marco de la libertad de expresión como Presidenta del Estado y ha cuestionado a dos expresidentes. Uno que renunció, que se escapó, y otro que oculta la cabeza. El expresidente Mesa, porque en 14 años nunca ha reclamado salud al expresidente Morales, y en el caso del expresidente Evo Morales involucrado en actos pedofílicos que obviamente como Presidenta y como mujer no puede callar”, afirmó Barrientos.

El 6 de febrero de este año, la presidenta Añez aprobó el Decreto Supremo 4159 que prohíbe “el uso de bienes, servicios y recursos públicos, y utilizar medios de comunicación estatales” en actos de campaña, así como la prohibición de “la disposición y uso de la jornada laboral”.