Fabol reveló los nombres de los futbolistas que, supuestamente, fueron extorsionados por Farías

Vuelve a atacar. Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol) reveló que los jugadores afectados de la supuesta extorsión del director técnico de la selección boliviana, César Farías, son Samuel Galindo y Fernando Saucedo, de Always Ready, y Moisés Calero, de The Strongest. Presentó la denuncia ante la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) para que sea remitida al Tribunal de Disciplina Deportiva.

Según Fabol, el representante legal y uno de los socios de la empresa 360 Invictus, Fabián Mendoza, se comunica con los jugadores para ofrecerles sus servicios y les garantiza la convocatoria a la selección, ya que mantiene una estrecha relación con el entrenador venezolano. Además, asegura que coincidentemente varios futbolistas que tienen contrato con esta compañía fueron llamados para las eliminatorias mundialistas.

“Todos entendemos que esta representación no es gratuita, los futbolistas suscriben un contrato –por cierto, con cláusulas abusivas y unilaterales- en el cual se establecen las condiciones económicas, en favor del empresario y/o agencia de representación”, dice parte de la carta que fue enviada al presidente de la FBF reconocido por un amparo constitucional, Robert Blanco.

Los jugadores que no firman o no renuevan su vinculación con la empresa señalada reciben advertencias y son “chantajeados” con no aparecer entre los mejores del país, indicó Fabol. “(…) En caso de no firmar el contrato o la renovación, entonces se deben olvidar de la selección nacional, sin importar el mérito deportivo, ahora vemos que estas advertencias se materializan”, se lee en otra parte del documento, en que se pide sanción para Farías y para Mendoza.

DIEZ intentó comunicarse con Mendoza, a través de llamadas telefónicas y de WhastApp, pero ninguna fue contestada. Además, se hizo el intento para obtener su versión mediante una trabajadora de la compañía y tampoco se logró una respuesta.

Mientras que, desde la FBF, aseguraron que Farías no se referirá sobre este asunto y no ha conversado con los medios de comunicación bolivianos desde que inició la concentración con el seleccionado nacional el 17 de agosto.