Facebook quiere que usemos hashtags, y ya empieza a mostrar contadores

Desde hace algunas semanas Facebook ofrece sugerencias de hashtags a medida que los escribimos en nuestras publicaciones, pero por lo visto la cosa va a más: dentro de poco mostrará un número indicando la popularidad del mismo.

No es algo nuevo, ya lo hemos visto en otras redes sociales, pero hasta ahora Facebook no ha insistido mucho con el tema, ya que no hay muchas personas que naveguen por hashtags dentro de esta red social.

Mientras que los hashtags son imprescindibles en Instagram o TikTok para ser encontrados, debido a que mucha gente los usa para encontrar nuevo contenido, y son la base de la existencia de Twitter, de donde salen sus Trending Topics, Facebook siempre ha sido la red de los amigos y familiares, donde no interesa lo que se publica en #arte y sí lo que hizo tu primo la semana pasada.

Con el tiempo esa forma de pensar está cambiando. Facebook no es muy usada entre los jóvenes, que migran a redes más «modernas», y las marcas van abandonando Facebook poco a poco al ver que la visibilidad de sus publicaciones se agota. El insistir con los hashtags tiene dos propósitos:

– Permite a las marcas que los usuarios encuentren su contenido aunque no sean seguidores.

– Permite a los usuarios descubrir contenido clasificado.

El problema es que es un círculo vicioso, si no hay una cosa, no habrá la otra, y alguien tendrá que empezar.

Los contadores han sido divulgados ya entre algunas cuentas, tal y como cuenta Matt Navarra.