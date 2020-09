Francia suspendió una reunión ministerial prevista con Rusia tras el envenenamiento de Alexei Navalny

Los ministros de Asuntos Exteriores y Defensa de ambos países tenían programado un encuentro la próxima semana en París

Francia suspendió una reunión entre sus ministros de Asuntos Exteriores y Defensa y sus homólogos rusos tras el envenenamiento del líder opositor, Alexei Navalny, y la reacción del Kremlin ante el hecho, confirmó este martes el gobierno francés.

“En vista de las circunstancias actuales y después de un intercambio con las autoridades rusas, se decidió posponer la reunión del Consejo franco-ruso de cooperación en materia de seguridad a una fecha posterior”, indicó el ministerio de Asuntos Exteriores de la administracón de Emmanuel Macron.

La reunión entre los ministros en París estaba prevista para el 14 de septiembre en el llamado formato 2+2 y es considerado un pilar fundamental del intento del presidente Macron de mejorar los lazos con el gobierno de Vladimir Putin.

Sin embargo, la respuesta del Kremlin al envenenamiento de Navalny -asegurando que no presentaba signos que lo demostraran y negándose a abrir una investigación al respecto- generó fuertes críticas de la comunidad internacional.

De hecho, la canciller alemana Angela Merkel no no descartó reconsiderar el proyecto del gasoducto Nord Stream 2 si Rusia no lleva a cabo una investigación.

Según el gobierno alemán, Navalny fue “inequíle bajo cualquiera circunstancia y constituye una seria violación del derecho internacional y los derechos humanos”, señaló Borrell.

El gobierno ruso debe “hacer todo lo posible para investigar concienzudamente este crimen y con total transparencia” indicó el diplomático, agregando que la UE “seguirá de cerca el caso y sus implicancias”.

Navalny colapsó durante un viaje interno en Rusia el 20 de agosto y desde entonces sus colaboradores ha hablado de un envenenamiento. Dos días más tarde fue trasladado en avión sanitario a Berlín por petición de su familia. Este lunes salió del coma artificial y va a dejar de usar el respirador artificial “por etapas”, según anunció este el hospital de la Charité en Berlín.

El hospital informó que la condición del líder opositor ha mejorado, permitiendo a los doctores terminar con el coma inducido por los médicos y gradualmente facilitarle la ventilación mecánica. Señaló que estaba respondiendo al habla, pero “las consecuencias a largo plazo de la grave intoxicación aún no pueden ser descartadas”.

Con información de AFP

