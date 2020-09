G-8 oficializa candidatura de Fernando Costa para la presidencia de la FBF

Fuente: lostiempos.com

Los clubes Always Ready, Nacional Potosí, Real Potosí, San José, Aurora, Palmaflor y Real Santa Cruz, miembros del denominado Grupo 8 (G-8), además de la Asociación de Fútbol Potosí, oficializaron la inscripción de Fernando Costa, presidente del club Millonario, con candidato para la presidencia de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

El G-8 y algunas asociaciones ya habían dado a conocer su posición de apoyar a Costa como la persona que dé continuidad a la gestión de César Salinas, quien falleció a causa de la Covid-19 en julio pasado.

En los últimos días los clubes hicieron llegar a la FBF las cartas nominando a Costa como el candidato, para dar cumplimiento a la normativa establecida en el estatuto de la FBF, que señala en el artículo 38, incuso 2: “Solo los miembros de la FBF podrán proponer candidatos al cargo de presidente. Los miembros notificarán a la dirección administrativa por escrito el nombre del candidato a la presidencia de la FBF al menos con cuarenta y cinco (45) días antes de la fecha del congreso”.

El congreso ordinario para la elección del nuevo titular de la FBF está programado para el 4 de noviembre. Aunque esta aún no fue aceptada por el G-6, que desconoce la convocatoria realizada por el comité ejecutivo que reconoce a Marcos Rodríguez como titular de la FBF y no así a Robert Blanco, quien ganó un amparo constitucional que lo reconoce como presidente del ente federativo.

Si bien Costa tiene el respaldo de ocho clubes de la División Profesional y varias asociaciones, existen algunas voces que señalan que no cumple con los requisitos para ser candidato.

El mismo artículo 38, en su inciso 4 señala que el candidato debe “Ser o haber sido presidente o vice-presidente de un club de la división profesional o de una asociación de la división de aficionados durante cuatro años continuos o discontinuos de los últimos diez años, antes de ser propuesto como candidato, y/o ser o haber sido presidente o vicepresidente de la FBF, dentro de los últimos diez años, antes de ser propuestos como candidatos”.

En ese entendido Costa es titular de Always Ready hace cinco años, pero recién ascendió a la División Profesional en el 2018, por lo tanto, los años en los que lideró al club Millonario en la Asociación de La Paz, no contarían, porque no fue titular de la Asociación, sino de un club.

Al respecto Costa, aseguró a los medios paceños que “Always Ready es un equipo de la División Profesional y Fernando Costa ejerce la presidencia por cinco años continuos. Tampoco dice (la norma) por lo menos cuatro años o más dentro la División Profesional.”.

Algunas de las cartas enviadas a la FBF