Gestión Social traslada víveres, medicamentos y herramientas a la zona de incendios

Fuente: ABI

La Unidad de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia trasladó ayuda humanitaria este miércoles a la zona afectada por incendios forestales, en el departamento de Santa Cruz.

«Hoy estamos nuevamente en San Ignacio de Velasco, estamos trayendo víveres, medicamentos, hidratantes, sueros y equipamientos para apagar los incendios, todo esto para los voluntarios, tropas y bomberos que están poniendo todo su esfuerzo», dijo Carolina Ribera, representante presidencial de Gestión Social.

Los incendios forestales afectan nuevamente al departamento cruceño y las autoridades de los diferentes niveles del Estado se encuentran movilizadas para controlar lo antes posible las llamas.

Es así que «el Gobierno nacional ha tenido una respuesta inmediata en todo lo que es incendios forestales, hemos trabajado en forma conjunta y se ha dado una respuesta», enfatizó Ribera.

Asimismo, convocó a la población a tomar conciencia porque todos tienen que ser responsables del cuidado de la naturaleza.

Es decir, «así como no hay que hacer fogatas, no hay que hacer chaqueos, también no hay que tener esas prácticas agropecuarias con incendios y si uno ve (esos hechos, debe) denunciar», puntualizó.