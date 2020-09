Gobierno dice que no se podrá pagar el bono Contra el Hambre porque es una ley sin fondos

Fuente: Unitel

El viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo Gonzalo Quiroga, calificó de «político» el acto de promulgación de la ley que crea el bono Contra el Hambre porque su pago es inviable ya que no existen los fondos para su financiamiento. Explicó que los recursos que pretenden ser usados dependen de créditos de organismos internacionales que por contrato están destinado a otros rubros.

«No se va a poder cancelar en absoluto este bono, no se puede hacer la cancelación de este bono porque este bono tendría que tener sus fondos bien determinados y obviamente la Asamblea tiene que determinar qué fondos, pero tiene que ser otros fondos no estos que están planteados para otra estructura de crédito que está definida para los gastos de Gobierno y los gastos que han sido planteados para los otros bonos que se han pagado anteriormente», dijo Quiroga.

La autoridad adelantó que se pedirán «las acciones legales que correspondan» para que se encause la polémica respecto a los créditos internacionales y se pongan fin al bloqueo de los mismos en la Asamblea.

La presidenta del Senado, Eva Copa, promulgó este miércoles la Ley que crea el Bono contra el Hambre de Bs 1.000, «tras declarar infundadas las observaciones del Órgano Ejecutivo que fueron analizadas por los asambleístas del MAS, PDC y UD, en la Comisión Mixta de Planificación», informa un boletín de la Cámara de Senadores.