«Hazte el loco»: el mejor consejo que le dio «El loco» Valdés a Cristian Castro

El comediante falleció luego de una larga lucha contra el cáncer el 28 de agosto de este año

Cristian Castro habló sobre uno los consejos que le dio su padre, Manuel «El loco» Valdés (Foto: EFE/David Fernández)

El fallecimiento de Manuel “El loco” Valdés ha sido una de las pérdidas emblemáticas en lo que va del año 2020. Ya sea por ausencia como padre o por la fama de su figura, dejó una marca innegable en la vida de su hijo, el cantante Cristian Castro.

A menos de dos meses de su partida, el “Gallito feliz” habló sobre sus recuerdos de su padre, cuáles fueron los consejos más trascendentes que le dio el comediante y su relación luego de que lo fue a ver por primera vez para aceptarlo como su hijo.

En entrevista para la revista Caras, el cantante reveló que una de las características que más le gustaban de su padre fueron su confianza y su increíble amor a los escenarios. Y es que Don Manuel estuvo vigente por más de 40 años en los teatros y en la televisión como parte del programa “El Show del Loco Valdés”.

El comediante aceptó a Cristian como su hijo y le reveló que lo buscó cuando era un niño y en su adolescencia pero no pudo concretar una reunión (FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO.COM)

Cristian Castro también dijo que uno de los mejores consejos que le dio su padre fue que siempre era mejor “hacerse el loco, pues era más fácil que hacerse el serio”. De hecho, en su momento, la madre de Cristian, la ctriz Veronica Castro, dijo que el cantante había salido «igual de loco” que su padre, en una clara referencia al carácter cambiante que tenían tanto padre como hijo.

El cantante dijo que su padre había sido siempre un hombre cercano a su familia, algo que da de qué hablar, pues a pesar de que nunca dio declaraciones relacionadas con su rol como un padre ausente, fue uno de los determinantes para el futuro de su hijo. El mismo Cristian Castro reveló que cuando fue a ver a su padre por primera vez para presentarse como su hijo, tenía mucho miedo de cómo reaccionaría. El cantante tenía en ese momento tenía 18 años.

Cuando fui más joven, pues también le tenía cierto miedo, la verdad tuve miedo, pues de que no estuvo ahí, no sabía si me quería, si no me quería mucho, si realmente quiso que viniera a este mundo (…) Sé que tenía ganas de ser mi papá, y yo muy refugiado en mi mamá (su abuela Socorro) Castro -fallecida en abril pasado- y mi mamá Vero (Verónica Castro). Así crecí yo, un poco refugiado en ellas

El cantante y el comediante tuvieron un respectivo concierto de la mano de Yuri, quien fue una gran amiga de ambos (Foto: Youtube Cristian Castro Ft.Don Manuel Valdes Con Yuri-Amor,amor)

Aunque el cantante aceptó que Don Manuel lo buscó cuando él era sólo un niño, se encontraba demasiado refugiado en su abuela, Doña Socorro Castro y en Verónica como para poder separarse de ellas.

Además, el cantante dijo que no le guarda rencor ni tiene conflictos por ser el último de los 12 hijos que tuvo el comediante, sino todo lo contrario, ya que siente que está en deuda por lo que le heredó.

Al contrario, estoy agradecidísimo, si no fuera porque es el ‘Loco’ Valdés yo no estaría acá, (y él) no hubiese tenido doce hijos y no hubiese sido (yo) el duodécimo (…) le agradezco su locura, su desestrés de tener hijos. Sí, es una inconsciencia tener tantos, pero si no hubiese sido por esa inconsciencia les digo que yo no estaría acá