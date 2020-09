Identifican 6 factores que aumentan riesgo de rebrote de Covid-19

Fuente: lostiempos.com

El relajamiento de las medidas de bioseguridad, las aglomeraciones, las campañas políticas, la flexibilización de las restricciones de circulación, la reapertura de actividades económicas y sociales son factores que aumentan el riesgo de un rebrote de la pandemia de la Covid-19 en Cochabamba, según expertos del área.

El representante de la Sociedad Científica de la Sala Situacional, Marcelo Torrico, indicó que si bien los hospitales ya cuentan con espacios disponibles en sus áreas de Covid-19 urge poner en marcha un plan para evitar una posible segunda ola de contagios en noviembre o diciembre.

“La gente ya no se está cuidando, con seguridad va a haber un rebrote, lo que se tiene que hacer son pruebas en mercados, en el transporte, en los restaurantes y en los centros médicos que ya están atendiendo”, señaló.

Torrico dijo que es peligroso que la población descuide el uso de barbijo, la utilización del alcohol en gel, el distanciamiento social y el lavado de manos porque podría ocasionar un ascenso brusco de casos.

La propuesta surge cuando Cochabamba superó los 13 mil casos de coronavirus y la cifra de contagios disminuye, pero la tasa de letalidad se mantiene en un 7 por ciento.

De acuerdo a datos reportados por el Servicio Departamental de Salud (Sedes) el 80 por ciento de los fallecidos son personas con enfermedad de base y más del 60 por ciento adultos mayores.

“La mayoría tenía síntomas graves y enfermedades como la diabetes, hipertensión, enfermedades pulmonares, asma, fibrosis pulmonar o tuberculosis”, enfatizó el especialista.

Agregó que por esta razón el plan contra el rebrote debe enfocar sus esfuerzos para proteger a grupos vulnerables.

Por su parte, el secretario ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública (Sirmes), Yuri Lazarte, indicó que otra acción que podría frenar los contagios masivos es coordinar una estrategia para involucrar a los actores políticos en las campañas de concientización para acatar las restricciones en sus concentraciones.

“Esta tarea debería ser conjunta entre las autoridades de salud, órganos electorales y partidos políticos para que exista un compromiso sobre la conciencia del autocuidado”, reiteró.

Lazarte dijo que es importante que el trabajo de las brigadas de salud para buscar pacientes sospechosos de portar el virus no cese porque sirve para prevenir la saturación de los centros y hospitales centinela.

“Todavía estamos en una situación difícil porque no avanzamos mucho en el equipamiento de los hospitales. Si el número de casos sube vamos a vivir días negros como meses anteriores”, aseveró.

En tanto que la asambleísta departamental Lizeth Beramendi anunció que solicitará un informe al director del Sedes sobre las acciones que se ejecutan para prevenir un rebrote en Cochabamba ante la proximidad de los comicios nacionales en octubre.

“Si bien los contagios han disminuido, los enfermos que están graves aún no pueden ser atendidos porque no hay equipos de terapia intensiva. En el hospital del Sur sólo hay ventilador y tres máscaras de buceo, en el Solomon Klein sólo los tres que adquirió el municipio funcionan. Los que distribuyó el Gobierno nacional no se están usando porque no son los adecuados”, detalló.

Otros hospitales del sistema público que recientemente inauguraron terapia intensiva son el hospital del Norte donde hay una sala con siete camas de internación, mientras que en el Viedma existen otras nueve sumando 20 ventiladores.

Por su parte, el presidente del Colegio Médico, Edgar Fernández, instó a las instituciones a mantener aún habilitadas todas las áreas de Covid-19 hasta enero e intensificar la vigilancia a los espacios con aglomeraciones.