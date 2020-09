Indicadores y Bolivia en el contexto latinoamericano

Joshua Bellott Sáenz

Bolivia en estos días se encuentra inmersa en una etapa electoral, por lo que es muy importante que los ciudadanos conozcan la realidad del país y cómo se sitúa en el contexto internacional respecto de algunos indicadores internacionales que configuran, no sólo la percepción internacional hacia Bolivia, sino también, una realidad interna que por años arrastramos.

En el presente artículo se hace una revisión rápida del posicionamiento de nuestro país respecto a 5 indicadores: El PIB per cápita en dólares (2018), el Índice de Percepción de Corrupción (IPC), Índice de Competitividad (IC), Índice de Facilidad de Pago de Impuestos (FPI), y el Índice de Libertad Económica (EFI). Estos últimos 4 indicadores son del 2019.

Se presenta una tabla con 19 países latinoamericanos en forma de ranking, con los 4 indicadores citados. Por otro lado, se excluyeron algunos países por falta de datos para realizar una comparación entre todos. Sin embargo, cabe aclarar la inclusión de Puerto Rico (PTI), que no cuenta con 3 de los 5 indicadores (letras de otro color), por lo que se tomaron datos pasados, o en el índice de corrupción se tomó el dato de Estados Unidos, por su estrecha relación con ese país. Se pensó importante su inclusión, por ser el país con los índices más altos y con una economía próspera reflejada en el PIB per cápita más alto de Latino América. Asimismo, Guyana (GUY) y Suriname (SUR), no contaban con el índice de competitividad del 2019, por lo que se tomó un dato pasado. Dejando de un lado estos detalles, es claro que lo mencionado no cambia el sentido del análisis.

En la tabla que acompaña este artículo, puede verse en forma de ranking los diferentes indicadores tomados como base de la comparación. Respecto al PIB per cápita, Puerto Rico (PTI) se encuentra en primer lugar con casi 40 mil dólares, cuando Bolivia se sitúa en el puesto 16 por encima de Nicaragua (NIC), Honduras (HND) y Haití (HTI), con casi 8 mil dólares. La diferencia entre el primero y Bolivia es de más de 31 mil dólares. Otros países con un elevado PIB per cápita son Trinidad y Tobago (TTO), Panamá (PAN), Chile (CHL) y Uruguay (URY), alcanzando este último a más de 23 mil dólares americanos (15 mil dólares por encima de Bolivia).

El Índice de Percepción de Corrupción publicado por Transparencia Internacional, es un indicador que clasifica a los países basado en cuan corrupto es el sector público de un país, de acuerdo a la percepción de expertos y ejecutivos de negocios. Es un índice compuesto que combina 13 encuestas y valoraciones de corrupción, recolectadas por una variedad de instituciones acreditadas.

La definición de corrupción es considerada como el abuso del poder conferido, para beneficio privado. La corrupción orada la confianza, debilita la democracia, obstaculiza el desarrollo económico y además exacerba la inequidad, la pobreza, la división social y la crisis medio ambiental. Bolivia se encuentra en el puesto 123 de 180 países.

En la tabla, Bolivia ocupa el puesto 14 y si bien tuvimos una mejoría los últimos años, es sin duda todavía un indicador muy preocupante. Los países menos corruptos son: Uruguay (URY), Chile (CHL) y Puerto Rico (PTI). Los últimos 5 puestos detrás de Bolivia son: México (MEX), Paraguay (PRY), Honduras (HND), Nicaragua (NIC) y Haití (HTI).

El Índice de Competitividad Global o simplemente IC, es un indicador publicado por el Foro Económico Mundial y mide cómo utiliza un país los recursos que dispone y su capacidad para proveer a sus habitantes un alto nivel de prosperidad. Para clasificar a los países según su competitividad se analiza 12 variables: instituciones, infraestructura, entorno macroeconómico, salud y educación primaria, educación superior y formación, eficiencia del mercado de bienes, eficiencia en el mercado laboral, desarrollo del mercado financiero, preparación tecnológica, tamaño del mercado, sofisticación en materia de negocios e innovación. Cuanto mayor sea el índice mejor situado en el ranking estará un país. Bolivia ocupa el puesto 107 de 139 países en el reporte del 2019.

En la tabla Bolivia obtiene una puntuación de 51.80 y se encuentra en el puesto 16 de los 19 países presentados, coincidiendo con el puesto ocupado en el PIB per cápita. El primero es Puerto Rico, seguido de Chile y México, y los últimos puestos son ocupados por Nicaragua, Guyana y Haití.

El Doing Business (midiendo regulaciones para negocios) y el PwC-Banco Mundial, publican varios indicadores relacionados al ambiente para la implementación de negocios en un país. Entre estos, publica la Facilidad para el Pago de Impuestos, que analiza los impuestos y contribuciones obligatorias que una mediana empresa debe abonar o retener en un ejercicio determinado, y mide también la carga administrativa que supone el pago de impuestos y los procesos posteriores a la declaración, como la devolución de impuestos, auditorías fiscales y recursos fiscales administrativos. Bolivia en la publicación del 2019 ocupa el puesto 186 de 189 países, en el que indicadores, como el número de procedimientos para pagar impuestos alcanza a 43, cuando Chile tiene sólo 7 procedimientos.

Sin duda, esta es quizás una reforma obligatoria a futuro. En la tabla, Bolivia ocupa el último lugar, muy por debajo de sus inmediatos superiores: Brasil (BRA) con 34.4 y Panamá (PAN) con 46.7. Por supuesto, los primeros lugares se encuentran extremadamente distantes: Consta Rica (CRI) con 78 puntos y Chile con 75.3.

Por último, el Índice de Libertad Económica publicado por la The Heritage Foundation, considera que los países que alcancen una puntuación entre 80 y 100 tienen una “Libertad Económica Total”, los que se sitúan entre 70 y 79.9 una “Libertad Casi Total”, entre 60 y 69.99 una “Libertad Moderada”, entre 50 y 59.9 una “Libertad Baja” y entre 0 y 49.9 una “Libertad Reprimida”. El índice mide factores como el cumplimiento de la ley, las limitaciones gubernamentales (tamaño del gobierno), la eficiencia en la regulación y la apertura de los mercados.

La libertad económica es un derecho fundamental de cada ser humano para controlar su propio trabajo y propiedad privada. En una sociedad económicamente libre, los individuos son libres de trabajar, producir, consumir e invertir en cualquier forma que ellos deseen. En las sociedades económicamente libres, los gobiernos permiten trabajo, capital y que los bienes se muevan libremente. Se abstienen de la coerción o la restricción de la libertad más allá del grado necesario para protegerla o mantener la libertad por sí misma. Bolivia, ocupa el puesto 173 de 180 países.

En la tabla presentada, Bolivia ocupa el último lugar respecto de los 19 países latinoamericanos, siendo clasificado como un país con “libertad reprimida o restringida”. Los primeros 5 son: Puerto Rico, Chile, Uruguay y Perú. Los últimos 5 puestos son ocupados por Argentina, Brasil, Suriname, Ecuador y Bolivia.

INDICADORES LATINOAMERICANOS (2019)

Sin duda, debe quedar despejada cualquier duda respecto al supuesto “buen manejo” de la economía, del sistema democrático, de la justicia y de la eficiencia en la administración del Estado de los anteriores 14 años. Bolivia se encuentra sumida en los últimos puestos de los rankings mundiales y de Latino América, en todos los indicadores mundiales. Por supuesto, la pandemia desnudó todos estos problemas que son parte de la estructura misma de nuestro caótico Estado. Si queremos buscar culpables de este desastre, seguramente todos los ciudadanos debemos repensar nuestro papel en la organización del Estado y asumir los terribles errores de los gobiernos anteriores; y por supuesto, las autoridades deben asumir un rol proactivo para cambiar esta realidad en un plazo más o menos corto. Este es el país que nos dejaron, y este es el país que no queremos.