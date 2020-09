Intervienen empresa intermediaria Agem y se llevan 7 respiradores

Fuente: paginasiete.bo

La Fiscalía de La Paz intervino pasado el mediodía la empresa intermediaria Grupo Agem Ingeniería, de la española IME Consulting, que proveyó al Ministerio de Salud 176 respiradores chinos, adquiridos supuestamente con sobreprecio y que no funcionan, para retirar siete ventiladores con el propósito de someterlos a estudios de “pericia”, en el marco de la investigación del caso que motivó la renuncia de un ministro y el encarcelamiento de funcionarios públicos en mayo pasado.

“Se ha intervenido la empresa Agem a efectos de colectar respiradores los cuales van a ser sometidos a una pericia y una mayor información lo hará conocer la Fiscalía Departamental”, dijo a Unitel el fiscal del caso Marco Villa, cuando salía de las instalaciones de la indicada empresa, ubicada en la zona Sur de La Paz.

Agem es sucursal del Grupo Agem, registrado en España. Según información del Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), el Grupo Agem participó y se adjudicó otras compras en Bolivia anteriormente.

El fiscal Villa también explicó que junto a los siete respiradores retirados, también se secuestró documentación y computadoras de Agem. “Siete respiradores (se han retirado), también se ha colectado documentación y CPU (parte de una computadora), con los cuales la investigación va ser fortalecida a afecto de determinar responsabilidades en la presente investigación”, dijo.

Los siete respiradores y toda la documentación, retirada por efectivos policiales de la fuerza anticrimen, fueron trasladas a oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de La Paz (Felcc).

La llegada de 324 respiradores chinos a Bolivia no se anunció públicamente, como se lo hizo con los 176 respiradores españoles, los cuales le costaron al Gobierno denuncias de corrupción, sobreprecio, negligencia y arrestos de autoridades.

La fabricante española GPA Innova vendió respirador básico -modelo adquirido por el Ministerio de Salud- al Gobierno de Bolivia a través de intermediarios; tiene el precio de 6.000 euros (6.567 dólares) y que los accesorios suman dos mil euros más. Por lo cual el modelo básico cuesta en total 8.000 euros, equivalentes a 8.756 dólares. Pero el ministerio de Salud pagó 28.080 dólares.

Los equipos, que ya fueron distribuidos a distintas regiones del país, no funcionan porque su software no está actualizado y además carece de algunos elementos. Bolivia ya pagó cerca de 2,2 millones de dólares de un total de 4,7 millones y el Gobierno anunció que no pagará más a la empresa intermediaria contratada en España, IME Consulting, más bien buscará la recuperación total del dinero desembolsado.