Juez impide temporalmente a Trump prohibir TikTok

Fuente: DW

Un juez federal estadounidense suspendió este domingo (27.09.2020) el veto impuesto por el gobierno de Donald Trump a las descargas de la popular aplicación de videos TikTok, horas antes de que la medida entrara en vigor.

El magistrado emitió una orden judicial temporal para suspender el veto a petición de TikTok, que la Casa Blanca califica de amenaza para la seguridad nacional, alegando que su matriz china espía en favor del gobierno de Pekín.

El fallo fue consecuencia de una audiencia de emergencia el domingo por la mañana, en la que los abogados de TikTok argumentaron que la prohibición de las tiendas de apps de la administración

infringiría los derechos de la Primera Enmienda y causaría un daño irreparable al negocio.

BREAKING: President Donald Trump’s ban on TikTok is temporarily blocked by a federal judge after an unusual Sunday morning hearing https://t.co/GHuuzdKr1w pic.twitter.com/2kctHu4HM4

— Bloomberg (@business) September 28, 2020