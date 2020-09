Juntos exige que Evo no sea candidato por un tema legal y moral

Para la agrupación política Juntos, el expresidente Evo Morales no puede ser candidato a senador por Cochabamba dado que no cumple con los requisitos establecidos en la Ley de Régimen Electoral y la Constitución Política del Estado.

Así lo manifestó el vocero de este frente, Manuel Saavedra, tras conocerse que un dirimidor deberá definir esta situación, luego de que los vocales René Delgado Ecos y Heriberto Pomier Madriaga, de la Sala Constitucional Segunda de la Paz, no hubieran llegado a un consenso.

“Esta situación no debería estar ocurriendo. El señor Evo Morales no vive en Bolivia hace casi un año y la norma establece que quien no vive en el país no puede ser candidato”, dijo Saavedra al referirse sobre el requisito de residencia permanente.

Al indicar que una vez más se ha demostrado que el MAS controla al poder judicial y que todavía “hay administradores de justicia que siguen pateando para el MAS”, manifestó que más allá de lo judicial, está el tema moral y aseguró que no es correcto que Evo Morales quiera ser candidato luego de las denuncias de pedofilia que hay en su contra, luego de mandar a cercar ciudades para que no entren alimentos, ordenar a los legisladores del MAS a bloquear los créditos internacionales para que no se entreguen bonos ni se reactive la economía y ordenar que se evite el ingreso de oxígeno.

El Tribunal Supremo Electoral inhabilitó este año la candidatura de Evo Morales por no cumplir los requisitos de residencia permanente, pues tras los sucesos ocurridos en Bolivia el año pasado recibió asilo en México y luego en Argentina, país donde radica actualmente.