Justicia presenta plataforma para conocer antecedentes judiciales de adolescentes

Seguridad

lunes, 14 de septiembre de 2020 · 13:48

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital

La mañana de este lunes fue presentado el módulo del sistema penal para adolescentes. La plataforma tiene la finalidad de acceder en tiempo real a datos de la situación penal de menores de edad.

El viceministro de Justicia, Huberth Vargas, manifestó que este es un paso fundamental en la promoción de los derechos de los jóvenes “que tienen conflictos” legales.

“Este sistema lo que va a permitir estandarizar los informes psicológicos, sociales, médicos y pedagógicos que van a servir a los administradores de justicia conocer de forma especializada los casos de jóvenes que tengan conflicto con la ley”, dijo en conferencia de prensa.

Agregó que no se puede pensar en justicia o en la reinserción laboral si no hay un enfoque de derechos humanos.

“Tiene como principales tareas generar datos en tiempo real. Es un paso fundamental para la protección y promoción de los derechos humanos de los jóvenes que tienen conflicto por la ley. Yo creo que no podemos pensar en la justicia, en los jóvenes, en la reinserción de los jóvenes en conflicto con la ley si no pensamos o no le damos un enfoque de derechos humanos”, sostuvo Vargas.