La Cruz Potenzada

Señores y señoras, ministros, autoridades civiles, militares, policiales y eclesiásticas, presidente de la Asamblea, asambleístas: me permito saludarlos con el mayor respeto en la persona de nuestra presidenta Jeanine Añez Chávez y de nuestro gobernador, Rubén Costas Aguilera.

En estos 9 meses, en una avalancha de crisis que abarca a todo el planeta tierra y a todos sus habitantes, he recordado a Alejo Carpentier y su magnífica novela “El reino de este mundo”. Decía él que “En el reino de los cielos no hay grandezas que conquistar. La gloria ya está conquistada. Por ello, agobiado de penas y tareas, hermoso dentro de su miseria, capaz de amar en medio de plagas, el hombre puede hallar su grandeza, su máxima medida en el reino de este Mundo.”

Así lo entendieron en aquel Cabildo Abierto de 1810 el sacerdote José Andrés Salvatierra, Antonio Vicente Seoane, Antonio Suárez, Ignacio Warnes, José Manuel Baca (Cañoto), Ana Barba, entre otras y otros.

La semilla de libertad plantada por Warnes, “vivir siempre en libre determinación”, se cobijó en el alma cruceña, ha perdurado y ahí continua.

La buscamos hace más de 210 años, cuando se habló por primera vez de federalismo, cuando pedíamos ferrocarril, para ser parte plena de un país que no acababa ni acaba de forjarse como Nación desde su fundación en 1825, pues no toma en cuenta a todos los habitantes de su variada y extensa geografía. Luego, vino la reivindicación por la autonomía­, no para separarnos de Bolivia, sino para que el Occidente centralista mirara al Oriente y al sur, que no conocían.

En el devenir histórico, desde su fundación, en 1561, hasta hoy, en más de 4 siglos y medio ha pasado Santa Cruz por una relación de permanente conflicto con el poder central, ya sea colonial o republicano, por el letargo al que se vio restringida la región, “lejos de todas partes”, como se la definió entonces.

Ese conflicto es lo que en las ciencias sociales se conoce como la ‘CUESTIÓN REGIONAL’, siempre tan malentendida, desde la perspectiva del centralismo.

La cuestión Regional busca explicar los orígenes de las asimetrías que impulsan las demandas regionales justas, que nunca fueron separatistas ni divisionistas. Sin embargo, a Santa Cruz la tildaron de regionalista siempre. No se trata de una mala palabra, sino de una palabra mágica.

La región, definida por ilustres autores, constituye “la expresión histórico-cultural de los agregados sociales; es el espacio social donde los lazos de la producción y del modo de producir han forjado un sentimiento local de solidaridad económico.”

Ese fue el sentimiento cruceño, antes y después del insuperable Memorándum de 1904, irrebatible tesis geopolítica y económica, que adquirió formas orgánicas y políticas.

Los llamados “regionalismos”, eran para el peruano José Carlos Mariátegui, ya en 1928, “la expresión de un malestar y de un descontento”. Para él, “Regionalismo no quiere decir separatismo

Las raíces del conflicto de baja o alta intensidad de Santa Cruz con el poder central remite a la idea que tenía el político y escritor paceño Ramiro Velasco: el centralismo: “es la impotencia estatal para contener a la nación”.

Es “la estrechez política del sistema administrativo, que no entiende al ser social diverso que le da vida al país.” Es decir, incapaz de aceptar que “la realidad es síntesis de múltiples determinaciones, unidad de lo diverso.”

Saltando etapas, surgió la generación que desde el novel Comité Pro Santa Cruz luchó por las regalías, que hoy benefician a todo el país. Así ha sido, a pesar del salvaje despilfarro en los 14 años del régimen del MAS, entre el izquierdismo acrítico del populismo del Siglo XXI, con rasgos de gansterismo violento y narcoterrorista contra la pacífica ciudadanía boliviana.

El éxito del proyecto colectivo regional cruceño de los años 60/70/ 80 proviene de aquel sentimiento cooperativo solidario, cuando éramos “pobres como la luna”, según nos describió el gran Gabriel René Moreno, “pero hermosos como el sol.” Y fue exitoso, de los pocos que hay en América Latina, porque, sobre todo, contábamos con los 6 elementos constituyentes del desarrollo regional: cultura y autorreferencia de pertenencia: Santa Cruz me pertenece y le pertenezco; recursos humanos y materiales, psicosociales, individuales y colectivos. Teníamos institucionalidad, inteligencia, mercados, competitividad, procedimientos de gestión y administración modernas.

Aún contamos con ellos, junto a un elemento insustituible: la tierra, su vocación no por elección sino por destino. De ahí su fuerte vinculación a ella pues a falta de riquezas minerales, los conquistadores españoles no encontraron ni una pepita de oro, sólo encontraron tierras vírgenes y generosas, origen de su riqueza actual, como principal factor de producción. En tal grado, que Santa Cruz produce el 70 % de los alimentos que consume Bolivia. ¡Ese es el proyecto cruceño!

El filósofo español José Ortega y Gasset, ya en 1926, imaginaba la nueva anatomía de España organizada en grandes regiones. Cada una gobernada por una Asamblea Regional o Parlamento Local con asambleístas electos por sufragio universal. A temas locales, soluciones locales, decía. En manos del Poder Central y su Parlamento Nacional quedarían muy pocos asuntos. En vez de un solo gobierno, enorme y abstracto, nueve o diez gobiernos menores que él. El objetivo es que la provincia sea lo menos provincia y lo más capital posible.

Es decir, ser autónomos, en los asuntos locales, democráticos, libres y competitivos, ya en la Patria Chica, ya en la Patria Grande.

Y aquí seguimos, porfiados en conseguir la AUTONOMÍA. No nos ha ido tan mal, pues desde principios del siglo XXI hubo primero un líder cívico, Rubén Costas Aguilera, luego prefecto y después gobernador, que despertó al león dormido, que no era él, sino la sociedad cruceña, la nacida aquí y la llegada de otros lugares, buscando su lugar en el mundo, dónde construir la medida de su grandeza: la autonomía en nuestro caso.

Esa lucha liderada por Rubén Costas Aguilera, acompañado de mucha gente decente, y recalco la palabra decente que parece una especie en extinción, no fue un amable intercambio de ideas políticas ni un debate entre iguales, sino fue una lucha brutal y desigual, con presos y exiliados políticos, muertos y guillotinas judiciales extorsionadoras.

Los aportes de Santa Cruz como remates estatales para la transformación de un Estado excluyente y centralista a uno inclusivo, liberalmente democrático, justo, con reconocimiento social, representación política y redistribución de la riqueza, no han concluido. No se reduce a las regalías ni a lo ya conquistado.

Hay GOBIERNOS DEPARTAMENTALES, elección por voto soberano de prefectos, de Asambleas locales, y la inclusión en la CPE de un régimen con autonomías, que NO es lo mismo que autonómico. El autoritarismo centralista del tirano, amputó las competencias que le corresponden.

Las autonomías, el último remate estatal liderado desde Santa Cruz, siempre con zancadillas y violencia, cambió la forma, pero no el fondo del Estado, pues nos han negado la autonomía política y administrativa, en salud, educación, entre otros rubros y no existe democratización de la riqueza y los ingresos. Es decir, el Pacto Fiscal.

Gracias, Ingeniero Rubén Costas Aguilera en este su último año como gobernador de esta región, que es nuestra Patria Chica, la nación de la llanura.

Su legado queda en la construcción de esta Santa Cruz que sigue emergiendo y en emergencia por su rebeldía innata ante los opresores. Queda su partido, Demócratas, su militancia, una generación de jóvenes con el aporte de muchas mujeres, su inteligencia e intuición femeninas, y otros atributos más. Entre todos, deberán hallar su grandeza, su máxima medida, como usted la quiere, en el Reino de este mundo: ‘una Nación de Ciudadanos libres’, no de súbditos”.

Gracias gobernador por lo logrado. Queda en el deber de la memoria agradecida para recordarlo entre los grandes.

Señora presidenta de la República de Bolivia, quienes íbamos a votar por usted, nos quedamos sin candidata, con A, pero valoramos su inteligencia y generosidad para velar por la democracia. Le aseguramos que el 18 de octubre volveremos a decir NO a los impostores huidos y a los no huidos.

Recibo este premio “Orden Dr. Andrés Ibáñez en el grado de la Gran Cruz Potenzada”, de esta Magna Asamblea cruceña, y les ofrezco un gracias humilde para compartirlo con quienes también se lo merecen. Lo hago con sano orgullo desde el alma oriental de mi Patria Chica…