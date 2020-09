La Paz: Hospital Agramont niega haber retenido un cadáver como afirmó la Defensoría

Sociedad

miércoles, 16 de septiembre de 2020 · 14:36

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital

La propietaria del Hospital Agramont, Gloria Agramont, negó este miércoles que se haya retenido el cadáver de una persona que falleció de coronavirus, como difundió la Defensoría del Pueblo, institución que informó que había mediado para que se entreguen los restos del paciente.

“En ningún momento ha habido retención de cadáver. Cuando falleció el paciente el día sábado, se llamó a la familia que no acudió ese día. Tampoco se presentó el día domingo y se apersonó el día lunes en la mañana. Se estableció un acuerdo para que puedan presentar en el transcurso de los siguientes días la documentación y que la Caja Nacional de Salud (CNS) pueda hacerse cargo de los gastos, pero como no estaba su abogado no firmaron ese día”, manifestó Agramont.

La administrativa del nosocomio sostuvo que hubo abandono de cadáver por parte de los familiares desde el sábado y se les comunicó que si no recogían los restos a hasta el lunes, el personal del nosocomio iba a llamar a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para que haga el levantamiento del cadáver.

Agramont apuntó que la información difundida por la Defensoría del Pueblo es falsa, ya que en ese hospital no se retuvo el cadáver.

“En vez de irse en contra de la institución, la Defensoría debería de haber ayudado a esclarecer por qué la Caja Nacional de Salud, siendo afiliado el paciente, no lo han recibido, por qué en los 26 días que estuvo internado no han hecho compra de servicios como han hecho en casos anteriores y que nosotros acostumbramos atender”, declaró.

Agramont agregó que al ser notiificados, los familiares del fallecido indicaron que estaban consiguiendo dinero para recoger los restos el lunes y que el personal médico se sorprendió cuando llegó personal de la Defensoría al tratarse de “un tema de particulares”.

Lamentó que con la difusión de la información se atente contra el prestigio de la institución y anunció que presentará una queja formal en la Defensoría del Pueblo.

“Si bien ellos indican estar cuidando los derechos de los familiares del fallecido, vulneran mis derechos al ni siquiera averiguar de lo que trata el aparente problema”, manifestó, antes de añadir que con la difusión de este tipo de información se mella la dignidad de la institución y de sus trabajadores.