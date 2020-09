Las 16 respuestas de Choquehuanca en la barricada de Galindo

jueves, 24 de septiembre de 2020 · 17:40

Fuente: paginasiete.bo

Rafael Archondo / La H Parlante

Esta «barricada» como la llama su autora, dura una hora y 48 minutos. Radio Deseo la difunde y genera gran expectativa.

María Galindo ha inventado, hace mucho tiempo, un nuevo género del periodismo. Consiste en suprimir al entrevistado, dejarlo callado, humillado, arrepentido, a lo que sigue la jactancia de la que oficia de verdugo.

Galindo procura que sus preguntas propicien respuestas de una o dos palabras, mejor si es un sí o un no. Ella tiene preferencia por los números. «cinco cosas que lo llenan de alegría, cinco, de vergüenza». Entonces parece un examen, pero más que eso, un aplazo seguro. Cuando el invitado responde algo que a ella no le satisface,, grita: «Nooooo».

En el caso de David Choquehuanca, candidato a la Vice por el MAS, la llamada barricada transcurrió como es habitual.

Pese a las interrupciones incesantes y a los autoelogios de la entrevistadora, pudimos rescatar del ex canciller lo que sigue:

1. Sobre el número de hijos de Evo: «Creo que tiene más de dos».

2. Sobre el posible regreso del entorno con Evo a un posible gabinete del MAS en 2021: «Luis Arce ha dicho que ningún ministro va a volver».

3. Sobre el estupro presidencial: «Si alguien ha cometido un delito, tiene que responder ante la ley».

4. Sobre la supuesta venta de la sigla del MAS de parte de David Añez Pedraza: «Te ha mentido el Filemón» (Escóbar).

5. Sobre el TIPNIS: «He jugado el rol de hermano que busca lograr la armonía. Fui a pedirles a los interculturales que dejen pasar a la marcha. Me han obligado a caminar y yo al final no quise seguir, me he echado para que no se siga avanzando, porque iba a haber un enfrentamiento».

6. Sobre sus errores como canciller: «Nombrar embajadores militares que no estaban capacitados».

7. Sobre los errores del gobierno del MAS: «No hemos tenido la capacidad de cuidar nuestro proceso».

8. Sobre Gabriela Zapata: «Ella ha ido a todos los ministerios, menos al mío».

9. Sobre el machismo propio o ajeno: «¿Usted pela papa todos los días?, a mi me gusta planchar».

10. Sobre el cambio de esposa llegando al poder: «Tienen derecho a enamorarse de una mujer de la ciudad».

11. Sobre el abuso a Eva Copa de parte de Adriana Salvatierra: «La Adriana ha debido aprender, eso no tiene que volver a pasar».

12. Sobre Eva Copa: «Ella tiene mucho potencial, antes no le han dado la oportunidad y ha hecho lo que ha podido con todas las dificultades».

13. Sobre la afirmación de Galindo de que Choquehuanca es un traidor: «Usted ya me está juzgando, deme entonces un castigo, ejecúteme por eso».

14. Sobre la afirmación de Galindo de que sabe «todas las barbaridades» del entrevistado: «No tengo barbaridades, le han mentido, si quiere puede ventilar».

15. Sobre la posibilidad de hablar en una «barricada»: «Déjeme hablar, no me ha dejado hablar, no quiere saber la verdad».

16. Sobre el término aymara para lesbiana: «No sé, tal vez usted me puede ayudar».