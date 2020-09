Las frases de Farías a los jugadores que dejaron la Verde

Los futbolistas de Oriente Petrolero Ronaldo Sánchez, Matheo Zoch y Ferddy Roca asumieron este miércoles una de las decisiones más complejas de su carrera futbolística: abandonaron la concentración de la selección boliviana. Recibieron la orden de su presidente Ronald Raldes para interrumpir el trabajo que iniciaron el 17 de agosto.

Farías los despidió y les manifestó su desacuerdo por su determinación, previa notificación de su club. “(…) No te voy a decir que no te vayas, pero quiero ser sincero contigo. Una vez le dices no a la selección, yo pienso en otro (futbolista)”, le dijo el venezolano a Sánchez, cuando estaba a punto de dejar el hotel.

Cuando salían Zoch y Roca les indicó lo mismo y se despidió cordialmente. “Lo mismo le digo a ustedes, de caballero se los estoy diciendo (…). Lo mismo (le manifesté) a Ramiro Vaca. Toda mi vida he trabajado así”, remarcó Farías. Zoch le agradeció por sus enseñanzas. “No hay de qué hijo”, concluyó en el entrador.