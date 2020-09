Loza: «Vamos a ganar las elecciones y Evo volverá a aclarar las calumnias»

Aunque también aseguró que la ausencia de Morales es notoria para su campaña, pero que en muchos casos fortaleció las filas del Movimiento Al Socialismo.

“La ausencia de nuestro hermano presidente es notoria, pero no presiento que no nos afectó, al contrario, hizo despertar a mucha gente en el país, principalmente la gente joven y aquellos compañeros que intentaron resentirnos ahora son más masistas que nosotros. Nos hace falta su ayuda, sus consejos, pero hay más fortaleza hay gente que decidió que Evo debe volver al país”, aseguró Loza.

Sobre la habilitación o no de Evo Morales como candidato a senador, Loza fue claro “el tema de la candidatura o no de nuestro presidente está en manos de las autoridades competentes ellos definirán nosotros no tenemos mucho que inmiscuirnos en este tipo de decisiones”.

Pero también dijo que «en la reunión de Lauca Ñ, están seguros de que Evo Sera habilitado para ser nuestro primer senador no tienen por qué inhabilitarlo, si solo se actúa en base a la norma, en base a los principios y no se obedece a ninguna instrucción política”.

Sobre la supuesta división que existe en el Movimiento Al Socialismo luego de los conflictos y con la presencia de Evo Morales como jefe de campaña, Loza aseguró: “Lamentablemente la derecha intenta infiltrarse a las filas del MAS para confundir y generar un discurso para dividirnos pero no lo lograran estoy seguro ( ), la derecha como no tiene propuestas, ni opción de ganar las elecciones, la única opción es dividir al MAS estoy seguro que tratan de infiltrarse a todas las organizaciones sociales del país”.