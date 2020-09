Marinkovic prevé que la decisión sobre las acciones de Elfec será del próximo gobierno

Fuente: lostiempos.com

Los resultados de las auditorías anunciadas para analizar la situación administrativa, técnica y legal de la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba (Elfec) demorarán entre cuatro y cinco meses, por lo que lo más probable es que la decisión sobre una posible devolución de las acciones de esa empresa la tendrá que tomar el siguiente Gobierno.

Así lo informó el nuevo ministro de Economía, Branko Marinkovic, quien dio estos tiempos, pese a que la presidenta Jeanine Áñez ordenó realizar el análisis en 30 días. El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, principal impulsor de la devolución de acciones, había insinuado que los resultados podrían estar en 15 días.

“Hay muchos condicionamientos y auditorías que se deben hacer todavía, en el caso Elfec. Se aprobó un decreto, pero con los condicionamientos necesarios de auditorías, se tiene que ver bien si va haber o no daño al Estado y, dependiendo de los resultados, que pueden llevar varios meses, yo calculo cuatro a cinco, le tocará al próximo Gobierno tomar la decisión, si todo sigue bien”, dijo Marinkovic.

Entrevistado por el programa No Mentirás, el Ministro añadió que, si se demuestra que la devolución de acciones de Elfec no causa daño económico al Estado, se realizará esta tarea, debido a que el anterior Gobierno nunca llegó a indemnizar a los dueños de estas acciones (160 trabajadores de Elfec y socios de Comteco). Sin embargo, Marinkovic dejó en claro que el actual Gobierno no realizará ningún tipo de pago en este proceso.

“La situación salomónica en esto es retornar las acciones sin que cause daño económico al Estado ni tengamos que pagar absolutamente nada. No estamos en condiciones de pagar, no lo vamos a hacer. No se va a pagar a nadie, por lo menos en mi gestión, es una responsabilidad mía no hacerlo”, indicó.

Áñez también aseguró que no se aprobó la devolución de acciones y que ello estaba en análisis. “Se aprobó un Decreto Supremo (DS) que no compromete a nada y que fue firmado por todo nuestro gabinete. Lo que simplemente se establece es instalar una comisión técnica donde se puedan analizar las acciones para la devolución de esa demanda que es cochabambina, por lo tanto, yo no le veo mayor conflicto a aquello”, dijo en entrevista con CNN.

Murillo, en tanto, dijo el lunes que la devolución de acciones era una decisión de la Presidenta.

Murillo se reunió el fin de semana con Comteco y trabajadores de Elfec a quienes informó que los informes estarán listos antes, incluso hablo de solo 15 días. “El Ministro nos preguntó en cuánto tiempo podría estar listo (el informe de auditoría). ‘Es un tema muy sencillo que podría estar listo en 15 días’, dijimos. Y él estuvo de acuerdo”, dijo el asesor legal de Comteco, German Quiroz.

En Elfec y Comteco esperan resultados

Tanto Comteco como trabajadores de Elfec esperarán los resultados del análisis de la empresa.

“Probablemente este informe este listo antes de tiempo. Hemos esperado tantos años, un mes más”, indicó el líder de los trabajadores de Elfec, Mario Zalles.

El asesor legal de Comteco, Germán Quiroz, confió en los 15 días calculados por Murillo.

El DS 4346 instruye a ENDE realizar la auditoría y ordena conformar una comisión con los ministerios de Justicia, Energías y Economía para analizar la situación inbtegral de Elfec.