«MAS apela al temor de la inestabilidad y CC al rechazo del autoritarismo del MAS»

Erika Segales / La Paz

En la primera fase de las campañas rumbo a los comicios del 18 de octubre se observa que el Movimiento Al Socialismo (MAS) apela al temor del retorno de la inestabilidad económica, y que Comunidad ciudadana recurre, como estrategia, al rechazo del autoritarismo que caracterizó al gobierno del partido azul.

Adalid Contreras Baspineiro, exsecretario general de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y experto en estrategias comunicacionales, realizó un análisis del discurso político al que apuestan los frentes en esta primera etapa de campaña.

En su opinión, las organizaciones políticas presentaron hasta el momento un discurso en el que predomina la descalificación, la adjetivación, la confusión y la evasión de respuestas. “En el primer aspecto que es la metonimia, que en pocas palabras quiere decir descalificación, se ve que la campaña del MAS habla mucho del temor de una regresión a una etapa negra neoliberal de la historia boliviana con base en la descalificación del actual Gobierno. El partido posicionó la idea de la ‘incapacidad’ del Gobierno y la idea de un Gobierno entreguista con el crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”, indicó.

Sobre el análisis del discurso de la alianza que postula a Carlos Mesa, el experto señaló: “Si vemos el discurso dominante de Comunidad Ciudadana, nos vamos a encontrar con otro estilo. Hacen una referencia respecto al autoritarismo que caracterizó el gobierno del MAS, vemos esa descalificación”.

Contreras además identifica que estas dos organizaciones políticas han generado un escenario de confusión en torno al desafió de un debate.

“En esta primera etapa también se observa la recurrencia del hipérbaton, que en el análisis del discurso es confusión; este elemento se presenta por ejemplo cuando Carlos Mesa desafía a Luis Arce a un debate y la respuesta de parte del MAS es confusa. Voceros del partido azul indican que sí habrá debate, otros que no, y otros que sea cuando estén todos, etc.”, sostuvo.

El experto señala que por parte de CC, la confusión se genera cuando descalifica al resto de los contendientes al debate.

Contreras también identifica que en toda la campaña del partido azul, este recurre a la evasión de dar respuestas. “Vimos que cuando al MAS se le hace algunas interrogantes o acusaciones, ellos tienden a responder con las falencias del Gobierno actual”, explicó.

En su criterio, la forma en que manejó la campaña electoral gira en torno a emociones y que con base en ello se busca conseguir afinidades. “Hemos estado viviendo en un monopolio de la movilización de las emociones y las emociones lo que logran son afinidades. Pero esto no tiene relación con causas, con compromisos, con militancia; eso se logra con propuestas y con programas. Las emociones mueven sensibilidades y las estrategias están moviendo estos liderazgos en niveles de sublimación de un líder”, indicó.

Para Betty Yañíquez, candidata a la cuarta diputación plurinominal en el departamento de La Paz, el MAS no apela al temor ni al miedo sino que basa su campaña en realidades y necesidades.

“No estamos con discursos de miedo, son vivencias del pueblo boliviano que hace una diferencia de lo que hemos vivido en 14 años y en lo que vivimos en nueve meses ( ). Es la realidad. Prácticamente son meses de angustia. Cada día nos encontramos con un ministro que nos amenaza, que nos amedrenta. Vimos a título de pandemia la prórroga de un Gobierno transitorio que dio lugar a la corrupción, el nepotismo, la crisis económica galopante en la que nos encontramos, la falta de empleo, la previsión de políticas socioeconómicas para enfrentar esta pandemia”, señaló la también legisladora.

La candidata remarcó que los ciudadanos hacen una evaluación y tendrán en cuenta el trabajo de Luis Arce, desde que asumió el mando de la economía del país en 2006.

Por su parte, Ricardo Paz, coordinador nacional de la campaña de CC, rechazó que la estrategia de esa alianza esté basada en un discurso enfocado en el MAS. Aunque resaltó en la necesidad de trabajar en las emociones ligadas a las propuestas para conseguir el respaldo de la población.

“Todas las campañas están fundamentalmente dirigidas a las emociones. La decisión del voto es 80% emocional, el que no emociona no convence. Sería un error terrible el tratar de hacer una campaña que no ataque al aspecto emocional. Se debe lanzar la propuesta y se debe apelar a las emociones, pero en ninguno de los spots que lanzamos mencionamos al MAS”, sostuvo.

¿Qué pasó con Juntos? Contreras señala que en el caso de Juntos, la campaña falló porque las estrategias no estaban sintonizadas con la realidad sociocultural y que optó por anteponer los criterios políticos, desarrollando una campaña de desacreditación de los opuestos, con la esperanza de crecer a costa de ello.

El experto ve que también se vio perjudicada por el uso de bienes del Estado. “La estrategia no midió de manera suficiente la credibilidad del emisor y del mensaje, así como no provocó reacciones confrontativas ni del MAS ni de CC, e hizo un uso sobredimensionado de los recursos del Estado, entre ellos el canal de televisión, con fines proselitistas. No midió que este procedimiento generaba cuestionamientos, en una ciudadanía que se fue tornando crítica de la gestión del Gobierno”, señaló.

El experto remarca que el resultado sobre la candidatura de Añez pudo ser diferente, “si la ciudadanía se encontraba con una Presidenta priorizando su responsabilidad en la gestión encargada transitoriamente con objetivos más claros”.