Medios internacionales hacen eco de la renuncia de la candidatura de Áñez

Este jueves, hace unos minutos, la presidenta Jeanine Áñez sorprendió al anunciar su declinación a su candidatura de los próximos comicios. La noticia hizo eco en medios internacionales.

«Jeanine Áñez renuncia a su candidatura: por qué la presidenta interina de Bolivia abandona su postulación», tituló la BBC. «Jeanine Áñez anuncia el retiro de su candidatura presidencial para las elecciones en Bolivia», puso RT en español. «Jeanine Áñez anunció que baja su candidatura de las elecciones presidenciales de Bolivia: “Si no nos unimos, vuelve Morales», publicó Infobae en su portal.

Estos tres medios enfatizaron en dos de las frases de Áñez en su video de anuncio de la renuncia a la carrera electoral del 18 de octubre de este año: «Lo hago para ayudar a la victoria de los que no queremos la dictadura» y «Si no nos unimos, vuelve (Evo) Morales, si no nos unimos la democracia pierde».

Mirá los tuits de los anuncios sobre la noticia: